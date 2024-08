ESG Insights Resumo da semana ESG: voluntariado empresarial, demissões nas empresas, seca no Cerrado

Agosto é o mês do voluntariado. A fim de abordar o tema pela perspectiva empresarial, a semana do ESG Insights contou com uma entrevista exclusiva com Abel Reis, da ONG Parceiros Voluntários. Ele explicou a diferença entre voluntariado e boas práticas, como inserir o tema na estratégia ESG das empresas, além de benefícios e desafios.

A cobertura também trouxe temas como as motivações dos pedidos de demissão dos funcionários, a relação entre a seca do Cerrado e as mudanças climáticas, empreendedorismo negro, e adesão da agenda ESG por companhias nos Estados Unidos.

Destaques da semana

