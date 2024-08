ESG Insights Empresas dos EUA criam programas de emissões zero antes da lei, diz pesquisa

Enquanto a União Europeia avança na regulamentação de vários aspectos das estratégias de ESG das empresas, nos Estados Unidos o cenário tem sido diferente e variável em cada estado – com a Califórnia se destacando como um dos mais atuantes. Um estudo lançado nesta quinta-feira (15/8) pela fornecedora de tecnologia EcoOnline revela que as empresas se adiantaram e estão à frente das regras exigidas nesse estado da costa oeste americana.

A pesquisa 2024 U.S. Sustainability Readiness Report ouviu companhias com receitas superiores a US$ 500 milhões. O resultado mostra que mais de 80% delas estão construindo proativamente programas com vistas a emissões líquidas zero de carbono ( net zero , ou carbono zero), sem esperar as determinações da legislação para construir um programa ou montar uma equipe de sustentabilidade.

No final de 2023, a Califórnia introduziu duas medidas para acelerar a ação climática. A SB 253 exige que empresas com mais de US$ 1 bilhão em receitas anuais divulguem as emissões de gases de efeito estufa (GEE) a partir de 2025, com multas por não conformidade de até US$ 500 mil. A SB 261 obriga as empresas com mais de US$ 500 milhões em receitas a relatar riscos financeiros relacionados ao clima, com penalidades de até US$ 50 mil por incidente.

ESG na Califórnia, segundo as empresas

A pesquisa da EcoOnline, conduzida por meio de entrevistas por telefone assistidas por computador, fornece uma visão ampla do avanço das empresas americanas para essas leis e as medidas que elas estão tomando para cumprir as regras. Veja os principais achados do levantamento:

Sustentabilidade e crescimento – 73% dos entrevistados veem a sustentabilidade como uma forma de impulsionar o crescimento da receita, com 94% vendo com isso um meio de aumentar o valor da marca.

– 73% dos entrevistados veem a sustentabilidade como uma forma de impulsionar o crescimento da receita, com 94% vendo com isso um meio de aumentar o valor da marca. Papel da liderança – Para 40% dos entrevistados, o CEO ou o conselho está liderando os esforços de sustentabilidade ou sendo responsabilizado por eles.

– Para 40% dos entrevistados, o CEO ou o conselho está liderando os esforços de sustentabilidade ou sendo responsabilizado por eles. Orçamentos para ESG – 85% dos entrevistados planejam aumentar seus orçamentos de sustentabilidade nos próximos três anos. No entanto, apenas 25% das empresas têm orçamentos específicos totalmente financiados e priorizados pelos executivos-chefes e pelo conselho.

– 85% dos entrevistados planejam aumentar seus orçamentos de sustentabilidade nos próximos três anos. No entanto, apenas 25% das empresas têm orçamentos específicos totalmente financiados e priorizados pelos executivos-chefes e pelo conselho. Alocação de custos – 40% têm um orçamento específico dedicado à sustentabilidade.

– 40% têm um orçamento específico dedicado à sustentabilidade. Tecnologia como facilitadora – 84% dos entrevistados planejam implantar software de sustentabilidade dedicado ou desenvolvido especificamente para cumprir a legislação.

De acordo com a EcoOnline, a pesquisa deixa claro que as empresas dos EUA estão indo além da conformidade reativa e da prevenção de penalidades, adotando a sustentabilidade como motor de crescimento.

Leia o relatório completo 2024 U.S. Sustainability Readiness Report .

Foto: Pixabay/Creative ommons Califórnia: legislação ESG já vem sendo considerada pelas empresas

