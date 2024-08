ESG Insights 20,4% dos jovens estão sem estudar nem trabalhar, diz OIT

POR ONU NEWS

Novo relatório da Organização Internacional do Trabalho ( OIT ) revela uma elevada proporção de jovens fora do mercado de trabalho e de programas de educação e treinamento, estimada em 20,4%.

Essa parcela da população, comumente chamada de “nem-nem”, traz à tona uma crescente ansiedade da juventude em relação ao trabalho, apesar da tendência global de redução do desemprego juvenil.

Tendências gerais de empregabilidade entre jovens

Segundo o estudo, as perspectivas do mercado de trabalho global para os jovens melhoraram nos últimos quatro anos. A expectativa é de que este crescimento continue nos próximos dois.

Para 2023, a taxa de desemprego juvenil ficou em 13%, o equivalente a 64,9 milhões de pessoas. O número representa o nível mais baixo em 15 anos. Espera-se uma queda até os 12,8% até o final de 2025.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

O panorama, no entanto, não é o mesmo em todas as regiões. Nos Estados Árabes, na Ásia Oriental e no Pacífico, as taxas de desemprego juvenil foram mais altas em 2023 do que em 2019.

Além disso, o relatório Tendências globais de emprego juvenil 2024 revela que o número de jovens entre 15 e 24 anos que estão fora do mercado de trabalho e de programas de educação e treinamento é preocupante.

Falta de acesso a empregos decentes

Em 2023, um em cada cinco jovens no mundo era considerado “nem-nem”. Dois em cada três deles são mulheres. O levantamento sugere que oportunidades de acesso a empregos decentes continuam limitadas nas economias emergentes e em desenvolvimento.

Mais da metade dos jovens que trabalham têm empregos informais. Apenas nas economias de renda alta e média alta é que a maioria deles tem hoje um emprego permanente e seguro.

Além disso, o estudo da OIT aponta que três em cada quatro jovens trabalhadores em países de renda baixa encontrarão apenas um emprego por conta própria ou trabalho remunerado temporário.

Ansiedade e insegurança com o futuro

O relatório alerta que o crescimento insuficiente de empregos decentes provoca uma ansiedade cada vez maior entre os jovens.

Gilbert F. Houngbo, diretor-geral da OIT, afirmou que “nenhum de nós pode esperar um futuro estável quando milhões de jovens ao redor do mundo não têm trabalho decente e, como resultado, estão se sentindo inseguros e incapazes de construir uma vida melhor para si e suas famílias”.

Para ele, sociedades pacíficas dependem de três ingredientes principais: estabilidade, inclusão e justiça social. O trabalho decente para os jovens está “no cerne de todos os três”.

Segundo a OIT, a recuperação do emprego pós pandemia não foi universal. Jovens de determinadas regiões e muitas mulheres ainda não estão sendo beneficiados pela recuperação econômica.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Tony Winston/Agência Brasília Levantamento da ONU revela preocupação com esta parcela da população, que sofre de ansiedade e insegurança com o futuro

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post 20,4% dos jovens estão sem estudar nem trabalhar, diz OIT apareceu primeiro em ESG Insights .