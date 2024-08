ESG Insights Resumo da semana ESG: trabalho análogo à escravidão, Dia da Sobrecarga da Terra, mercado de carbono

A semana no ESG Insights teve como foco a realidade e o impacto negativo do trabalho análogo à escravidão no país. Em 2023, o Brasil registrou 3.430 denúncias: a maior parte delas vem da agricultura.

A cobertura também deu ênfase ao Dia de Sobrecarga da Terra, que aconteceu no dia 1º de agosto e marcou o esgotamento precoce dos recursos naturais previstos para o ano. Outros textos abordaram temas como a suspensão de projetos de crédito de carbono, saúde mental nas empresas, Amazônia, sustentabilidade, energia renovável e tecnologia.

Confira todas as publicações. Assine também nossa newsletter para se manter informado de tudo o que acontece.

Destaques da semana

Foto: Ministério Público do Trabalho Trabalho análogo à escravidão ainda é tema latente no país

