ESG Insights Dia da Sobrecarga da Terra revela esgotamento de recursos naturais

POR BÁRBARA VETOS

Neste ano, o início do mês de agosto marca o Dia de Sobrecarga da Terra. A data representa o esgotamento dos recursos naturais que o planeta pode regenerar em um ano. A partir de 1º de agosto, a humanidade passa a consumir mais do que a capacidade da Terra em produzir, criando um cenário de déficit ecológico.

Não existe um dia fixo em todos os anos. Desde 1970, o Dia de Sobrecarga da Terra tem ocorrido cada vez mais cedo: começou em dezembro e já chegou a julho, como em 2019, 2021 e 2022. Quanto antes a data for registrada, pior.

Segundo a World Wide Fund for Nature (WWF) , se toda a humanidade tivesse o mesmo padrão de consumo da população brasileira, haveria o ganho de três dias na sobrecarga – 4 de agosto. Ou seja, o brasileiro consome um pouco menos de recursos do que a média dos outros países. No entanto, se o padrão de consumo fosse como o dos Estados Unidos, a sobrecarga viria em 14 de março.

Durante a pandemia, em 2020, a data foi adiada para 22 de agosto – quase um mês depois da tendência apresentada no ano anterior, em 29 de julho. Isso aconteceu porque, devido ao isolamento social e queda nas atividades econômicas, houve uma menor emissão de carbono e de exploração de recursos.

Como o Dia de Sobrecarga da Terra é calculado

O cálculo é feito pela Global Footprint Network, uma organização que utiliza ferramentas de sustentabilidade para comparar a demanda da humanidade por recursos naturais (pegada ecológica) com a capacidade do planeta de regenerar esses recursos (biocapacidade).

A partir da divisão da biocapacidade pela pegada ecológica, o valor é multiplicado pelo número de dias do ano, o que resulta na data exata. O Dia de Sobrecarga é definido quando a demanda excede a biocapacidade.

Intensificação da crise climática e novo modelo de sociedade

Conforme as mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais graves e determinantes para o futuro do planeta, o debate sobre o ritmo em que isso ocorre e a adoção de práticas mais sustentáveis vem à tona.

O Dia de Sobrecarga da Terra está diretamente relacionado à intensificação da crise ambiental. A data serve como um indicador de como a ação humana tem potencial degradante para o planeta, além de enfatizar a importância de um modelo diferente de sociedade.

Algumas práticas que podem auxiliar nesse processo são o uso de energias renováveis, a economia circular, a redução do desperdício de alimentos, a proteção das florestas e oceanos, o uso consciente de água e energia, a educação ambiental e a revisão da legislação.

Caso nada seja feito, a tendência é que esses limites sejam ultrapassados antecipadamente a cada ano, aumentando a demanda por recursos naturais e diminuindo a capacidade do planeta de regenerar esses recursos.

