ESG Insights Resumo da semana ESG: diversidade nas empresas, 5 tendências ESG, Nike x Rayssa Leal

A temática da diversidade voltou ao foco do ESG Insights. Dessa vez, pela perspectiva da mensuração de dados. Em entrevista exclusiva, Erika Vaz, co-fundadora e CEO da to.gather, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas no investimento em ações e coleta de informações internas sobre diversidade, e possíveis alternativas para mudar esse cenário.

A cobertura também contou com uma análise de tendências para o próximo semestre no universo ESG, o debate sobre a nova campanha da Nike e o posicionamento da skatista Rayssa Leal, e outros assuntos como mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e desafios da maternidade na vida de acadêmicas.

Veja o que foi publicado. Assine também nossa newsletter para se manter informado de tudo o que acontece.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Natee Meepian/Canva Principais discussões na semana sobre ESG

O post Resumo da semana ESG: diversidade nas empresas, 5 tendências ESG, Nike x Rayssa Leal apareceu primeiro em ESG Insights .