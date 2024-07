ESG Insights Mudança climática coloca em risco os atletas e esportes

POR BRIAN P. MCCULLOUGH

A Europa está no meio de uma onda de calor e, embora os atletas olímpicos em Paris possam ser poupados do pior, o clima ainda será quente.

Com o aumento das temperaturas globais, grandes eventos esportivos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo da Fifa tiveram de se adaptar ao calor intenso e às tempestades extremas para manter a segurança dos atletas e torcedores e permitir a realização dos jogos.

Os organizadores olímpicos transferiram eventos como maratonas para as primeiras horas da manhã e até mesmo para cidades mais frias. A Fifa, órgão dirigente do futebol mundial, adiou a Copa do Mundo masculina de 2022 de sua data habitual em junho para o final de novembro para que pudesse ser realizada no Catar.

Os riscos do calor e o impacto ambiental dos grandes eventos esportivos levaram algumas pessoas a questionar se esses eventos deveriam ser realizados. Mas, como alguém que estuda gestão esportiva e sustentabilidade em uma área que cunhei de “ ecologia esportiva ”, acredito que essa abordagem radical não é benéfica, inclusive pela capacidade que as Olimpíadas têm de promover ações sustentáveis para o público em todo o mundo.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Como o aumento do calor global afeta os Jogos Olímpicos

Os esportes têm bons motivos para se preocupar com a sustentabilidade: A mudança climática pode colocar em risco a saúde dos atletas e dos torcedores e até mesmo colocar em dúvida o futuro de alguns esportes.

Os esportes de inverno enfrentam as maiores ameaças das mudanças climáticas à medida que as temperaturas aumentam e a precipitação muda, encurtando drasticamente as temporadas de esportes de inverno em muitas áreas. Em 2022, os Jogos de Inverno de Pequim tiveram de criar neve artificialmente para que pudessem ter pistas de esqui. O Comitê Olímpico Internacional adiou sua decisão de selecionar as cidades-sede dos Jogos de Inverno para 2030 e anos seguintes devido à incerteza dos esportes de inverno.

No verão, o aquecimento global gera calor extremo e tempestades que podem afetar a qualidade da competição e a saúde dos atletas e espectadores.

As principais federações e ligas esportivas, bem como as Olimpíadas, responderam aos riscos adiando as competições para horários mais frescos do dia ou do ano, implementando pausas para beber água e permitindo mais substituições de jogadores.

Os organizadores das Olimpíadas de Tóquio, realizados em meio a uma forte onda de calor em 2021, haviam transferido preventivamente a maratona para Sapporo, a mais de 800 quilômetros ao norte de Tóquio, para que os atletas pudessem correr em um clima mais fresco. Eles também adiaram as competições durante os Jogos para evitar calor extremo e chuva excessiva.

Progresso olímpico em direção à sustentabilidade

Qualquer evento de grande porte como os Jogos Olímpicos produz grandes emissões de carbono, seja em construção, transporte e uso de energia.

Esse impacto e os riscos que ele cria para os esportes e seus atletas são a razão pela qual a sustentabilidade tem sido um pilar da Carta Olímpica desde 1996 e é o foco de seu planejamento para o futuro. Em 2012, os Jogos Olímpicos de Londres foram pioneiros em um novo padrão de certificação internacional , o ISO2012, que fornece diretrizes para que qualquer evento de grande porte faça escolhas mais sustentáveis, desde a construção até o serviço de bufê.

Os Jogos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, e os Jogos Paraolímpicos, de 28 de agosto a 8 de setembro, são certificados de acordo com o padrão mais recente, e os organizadores estão tomando muitas medidas para reduzir seu impacto climático.

Os organizadores planejam alimentar as operações dos eventos com energia 100% renovável de origem eólica e solar. Eles estão usando instalações existentes quando possível, mandaram construir novos locais com concreto de baixo carbono e materiais reciclados e trouxeram milhares de assentos feitos de plástico reciclado.

Todos os móveis e edifícios temporários aprovados para os Jogos também devem ter uma “segunda vida” contratualmente garantida, em vez de irem para um aterro sanitário. Todos os locais de competição estão localizados em transportes públicos, o que permite a circulação de menos veículos nas ruas. Até mesmo a alimentação tem como meta reduzir em 50% as emissões em comparação com uma refeição comum, aumentando o uso de alimentos de origem vegetal. As Paraolimpíadas usarão os mesmos locais e alojamentos nas semanas seguintes.

No entanto, isso não significa que os Jogos Olímpicos de 2024 não terão uma grande pegada de carbono, especialmente já que muitos espectadores e atletas chegam de avião. Mas os organizadores esperam que as emissões feitas na construção e nas operações sejam a metade das emissões dos Jogos de Londres e Rio em 2012 e 2016.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Feira mundial de sustentabilidade

Os Jogos Olímpicos de Paris são um exemplo do que os grandes eventos esportivos podem fazer para reduzir seu impacto sobre o meio ambiente e promover soluções de sustentabilidade para um público global. Os espectadores vivenciarão a sustentabilidade em primeira mão e os organizadores promoverão os esforços de sustentabilidade dos Jogos.

Essas campanhas podem influenciar o comportamento das pessoas e até mesmo aumentar sua defesa da sustentabilidade em suas comunidades de origem.

As sugestões para reduzir a escala e o tamanho dos eventos esportivos ou até mesmo eliminar os esportes profissionais de massa ignoram a capacidade dos esportes de influenciar e mudar o comportamento humano.

A sustentabilidade é um processo em constante evolução de aprender com o passado para melhorar para o futuro.

As estratégias dos Jogos Olímpicos de 2024, baseadas naquelas usadas em eventos anteriores, e o que Paris aprende ao realizá-las, também ajudarão no planejamento de eventos futuros, incluindo os Jogos de Verão de 2028 em Los Angeles.

Em essência, os Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do mundo, é uma feira mundial de sustentabilidade esportiva. Ele destaca o que é possível para um evento esportivo por meio de colaborações com empresas internacionais para reduzir seu impacto ambiental. E influencia outros a seguirem o exemplo, sejam eles outros eventos esportivos, ligas e federações ou espectadores de todo o mundo.

Brian P. McCullough – Professor associado de Gestão Esportiva na Universidade de Michigan.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Leia mais artigos do ESG Insights.

Foto: rawpixel O aquecimento global pode afetar a qualidade da competição e a saúde dos atletas e espectadores

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Mudança climática coloca em risco os atletas e esportes apareceu primeiro em ESG Insights .