ESG Insights Resumo da semana ESG: pequenos negócios, desertos verdes, ranking Natura

Um dos temas de maior visibilidade ao longo da semana foi o do papel da sustentabilidade dentro dos pequenos negócios. Em uma entrevista exclusiva com Juliana Borges, analista de Competitividade, Economias Transversais e Emergentes do Sebrae Nacional, ela explicou quais são os principais desafios e benefícios da implementação de práticas ESG por microempreendedores.

O ESG Insights também deu atenção ao debate dos desertos verdes no Brasil, ao ranking de empresas sustentáveis, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), à crise climática e a questões envolvendo energias renováveis.

Destaques da semana

