Green Impact Exchange pode se tornar a primeira bolsa de ações verde nos EUA

A Green Impact Exchange (GIX) poderá ser a primeira bolsa de valores nos Estados Unidos especializada em ações verde. A GIX anunciou nesta quarta-feira (17) que entrou com um pedido na Securities and Exchange Commission (SEC) e aguarda aprovação.

Seu objetivo é listar as empresas que assumem um compromisso de definir, implementar, medir e atingir metas de sustentabilidade e ser transparentes com os investidores sobre seu progresso. As empresas que desejam ser reconhecidas podem listar duplamente na GIX sem abrir mão de sua bolsa de listagem principal.

De acordo com a GIX, os padrões melhorarão a confiança dos investidores nos compromissos ambientais, incentivarão a formação sustentável de capital e combaterão práticas como greenwashing, exigindo que as empresas tenham uma infraestrutura de governança interna.

Return to Green

A bolsa oferecerá programas de cotação e liquidez competitivos e não escalonados para membros e formadores de mercado. Se aprovada, a GIX iniciará as operações no início de 2025.

A ideia é que haja também a implementação de um programa Return to Green, que compromete uma parte de sua receita bruta para apoiar organizações na linha de frente dos esforços de sustentabilidade.

Confira mais informações no site do Green Impact Exchange.

Foto: Marcus Millo/Canva Se aprovada, a GIX iniciará as operações em 2025

