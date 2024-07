ESG Insights Documentário do FT provoca: “quem matou a festa do ESG?”

Nos primeiros anos desta década, ESG virou a palavra da moda nas finanças globais. De uns tempos para cá, no entanto, esse cenário começou a se alterar. O que levou a essa mudança? Até que ponto se trata de um retrocesso na pauta ambiental, social e de governança ou apenas de um ajuste na forma de divulgação de informações? Esse é o tema de um documentário lançado pelo Financial Times (FT) com o provocativo nome de Quem matou a festa ESG ?.

“A festa estava em pleno andamento, o material de marketing estava por todo o lado e o dinheiro estava entrando”, diz o jornal. “Mas os gestores de ativos tornaram-se mais silenciosos sobre as suas credenciais ambientais, sociais e de governação após o fraco desempenho, os escândalos de greenwashing e uma reação política nos EUA.”

Quem seriam os responsáveis por essa suposta morte? E quais seriam os próximos passos? Ou será que as empresas vão manter seus investimentos em ESG, talvez de forma mais discreta ou com outra “etiqueta”? Talvez o “novo ESG” não seja mais nada do que voltar ao termo “sustentabilidade”?

Veja o documentário abaixo ou neste link (em inglês).

Foto: Reprodução Who killed the ESG party?, documentário do Financial Times

