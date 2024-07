ESG Insights Natura é eleita como uma das três empresas mais sustentáveis do mundo

A companhia brasileira de cosméticos Natura foi reconhecida como a terceira empresa mais sustentável do mundo, atrás da americana Patagonia e da britânica Unilever. Divulgado nesta segunda-feira (15), o levantamento Sustainability Leaders 2024, da consultoria GlobeScan, ouviu aproximadamente 500 especialistas em sustentabilidade de mais de 60 países.

Além de figurar entre as três primeiras, a marca é a única brasileira presente no ranking global, que conta com 16 empresas, e a única a se manter no top 5 desde 2020. Na América Latina, a Natura ocupa o primeiro lugar, com Suzano, O Boticário, Klabin, Enel Americas e Bimbo formando o top 5. Patagonia (América do Norte), Unilever (Europa) e Tata Group (Ásia-Pacífico) foram as outras campeãs regionais.

Sustentabilidade em empresas, governos e ONGs

O índice avalia empresas que se destacam na integração efetiva de critérios de sustentabilidade em suas estratégias de negócio. Nesta edição, os mesmos aspectos foram analisados em governos, com reconhecimentos a países como Suécia, Alemanha e Dinamarca, e ONGs, em que o World Wildlife Fund (WWF) foi considerado líder.

Para manter a posição de liderança, o estudo enfatizou que as organizações precisam transformar a conformidade regulatória em ações tangíveis que maximizem os impactos positivos.

Confira o Sustainability Leaders 2024 na íntegra.

Foto: Divulgação Natura é a única brasileira presente no ranking global, que conta com 16 empresas

