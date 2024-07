ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 15/7

Novas opções de cursos e eventos compõem a agenda ESG da semana. Confira o que tem de novo e assine nossa newsletter para se manter informado e receber a programação antecipadamente.

Agenda de eventos e premiações ESG

Liderança: Técnica e Arte de Lidar com Pessoas

Webinar da FGV discute a importância da liderança na gestão organizacional, destacando um conjunto de soft skills essenciais para um líder eficaz. Dia 23/7, às 14h. Inscreva-se.

Prêmio Empreendedor Social – Jovens Transformadores

Premiação destaca trajetórias de jovens que lideram iniciativas de transformação social em suas comunidades, regiões, locais de trabalho e escolas. Inscrições até 21/7.

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Premiação busca valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho de empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Inscrições até 30/7.

Fórum Novo Marco do Saneamento 2024

Sexta edição do evento debate a expansão do pipeline de projetos privados no setor e a os investimentos via concessões ou parcerias público-privadas (PPPs). Dia 26/8, em São Paulo. Inscreva-se.

GRT Influence 2024

Evento visa celebrar e premiar os principais destaques de gestão de terceiros das empresas brasileiras. Inscrições até 30/8.

Agenda de cursos sobre ESG

Direito Antidiscriminatório, Compliance e ESG

Curso on-line de pós-graduação lançado pela Ebradi e voltado a profissionais do Direito, Administração e Recursos Humanos. Duração de 12 meses. Inscreva-se.

ESG e as normas de sustentabilidade

Curso on-line sobre as novas normas de divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade – IFRS S1 e IFRS S2. Inscrições até 26/7.

Comitê ESG: Como Fortalecer a Pauta Estratégica do Conselho

Curso on-line traz a temática ESG e as melhores práticas para um fluxo de informações fluído e eficiente entre o comitê ESG e os demais órgãos de governança. Início em 30/7, inscreva-se.

InovAtiva Brasil

Programa de aceleração de startups que estejam nas fases de validação, operação e tração oferece capacitação, conexão e mentorias. Inscrições até 5/8.

InovAtiva de Impacto Socioambiental

Programa gratuito para empresas de base tecnológica, que têm como missão gerar impacto social ou ambiental positivo. Inscrições até 5/8.

Hope Fund

Programa de financiamento e incubação destinado a projetos sociais que contribuam para uma transição energética justa. Candidatos selecionados poderão receber até 500 mil euros. Inscrições até 31/8.

