Nova ferramenta avalia desempenho ESG das empresas

A ESG Reporting Intelligence (ESGRI) lançou uma ferramenta capaz de verificar, gratuitamente, a saúde ESG das empresas. Segundo a instituição, a nova tecnologia busca ajudar companhias de qualquer tamanho ou localização a se manterem à frente de um mercado em constante mudança.

O objetivo é simplificar a obtenção dos dados, avaliar o nível em que as empresas se encontram e se estão prontas para a divulgação obrigatória de relatórios ESG.

A adoção de normas e padronizações envolvendo questões ambientais, sociais e de governança vêm crescendo em todo o mundo à medida que a crise climática se intensifica. A divulgação de relatórios de sustentabilidade pelas empresas também vêm sendo um dos focos nesse momento. No Brasil, algumas empresas têm tomado a iniciativa antes da data limite estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – em 2026.

Como funciona a avaliação ESG das empresas

O relatório é gerado a partir de uma autoavaliação no site ( link disponível no final do texto ) e dura cerca de 30 minutos. O processo é dividido em quatro etapas e a devolutiva e validação dos dados pode levar até uma semana.

Baseada em critérios ambientais, sociais e de governança, a pontuação abrange regulamentações internacionais e verifica a atividade em oito blocos temáticos: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, Taxonomia da União Europeia, regulamentos de divulgação financeira de sustentabilidade (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), Regulamentos sobre a Cadeia de Suprimentos, normas sobre gases de efeito estufa, notícias adversas, análise geoespacial, e governança inteligente.

Os resultados incluirão alguns conselhos sobre um roteiro de implementação ESG e sugestões para ajudar a empresa a avançar na sustentabilidade corporativa.

Faça sua avaliação no site.

