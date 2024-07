ESG Insights ESG: principais rankings e premiações de empresas sustentáveis no mundo

Em todo o mundo, há uma infinidade de índices, listas, premiações e rankings que buscam analisar critérios ESG e empresas sustentáveis. O ESG Insights traz um levantamento com alguns dos mais importantes deles.

Diversos desses levantamentos incluem também companhias brasileiras.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

O DJSI é um dos principais índices de sustentabilidade corporativa global. Ele avalia o desempenho de empresas líderes em sustentabilidade com base em critérios econômicos, ambientais e sociais.

MSCI ESG Leaders Indexes

Os índices MSCI ESG Leaders têm a intenção de mostrar o desempenho de empresas que possuem atuações ambientais, sociais e de governação (ESG) elevadas em relação a seus concorrentes. O conjunto de índices utiliza pesquisas ESG e classificações ESG da MSCI para identificar empresas que demonstraram capacidade de melhor gerenciar seus riscos e oportunidades ESG.

FTSE4Good Index Series

A FTSE4Good é uma série de índices criada pela FTSE Russell para medir o desempenho de empresas que demonstram práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) robustas. Assim como os da MSCI ESG Leaders, esses índices são usados por investidores que buscam incluir critérios ESG em suas decisões de investimento.

Anuário de sustentabilidade – 2024 S&P Global (The Sustainability Yearbook – 2024)

Tem como objetivo avaliar o engajamento corporativo mundial em relação a temáticas ESG. As empresas são analisadas de acordo com critérios criados pela S&P Global, chamados de Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability Assessment – CSA). Na última edição, o Brasil marcou presença com a participação de 27 empresas.

As Empresas Mais Sustentáveis do Mundo 2024

A revista americana Time publicou em junho, pela primeira vez, seu ranking de Empresas Mais Sustentáveis ​​do Mundo para 2024. Realizado m conjunto com a Statista, tem o objetivo de destacar a responsabilidade corporativa e promover práticas sustentáveis. Há quatro brasileiras em as 500 listadas: Lojas Renner, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil.

Global 100 da Corporate Knights

O ranking Global 100 é publicado desde 2005 pela Corporate Knights , revista canadense especializada em responsabilidade corporativa. Ele lista as 100 empresas mais sustentáveis do mundo com base em indicadores como eficiência energética, pegada de carbono, diversidade na liderança, e práticas de gestão de resíduos. Duas brasileiras estão na lista de 2024: Banco do Brasil, em sexto lugar, e Telefônica, em 75º.

Top 100 ESG Companies

A companhia de dados e tecnologia de sustentabilidade ESG Book produz um ranking global das 100 melhores empresas que dominam os princípios ESG: ambiental, social e governança. O objetivo é incentivar a transparência nas avaliações ESG e para que as empresas tenham maior domínio de seus dados de sustentabilidade.

CDP (Carbon Disclosure Project)

O CDP avalia empresas em relação a sua transparência e desempenho em questões ambientais, especialmente mudanças climáticas, gestão de água e florestas. No último ranking, 11 empresas brasileiras são listadas entre as companhia de referência em transparência ambiental.

Integridade de carbono – VCMI

A Iniciativa de Integridade dos Mercados de Carbono Voluntários ( VCMI ), organização internacional referência em créditos de carbono no mundo, oferece uma certificação que tem o objetivo de fortalecer o impulso global para melhorar a seriedade, transparência e responsabilidade nos mercados de carbono voluntários. Em 2024, a Natura foi a primeira empresa da América Latina a alcançar a certificação.

ESG Risk Ratings, da Sustainalytics

A Sustainalytics , empresa de pesquisa em ESG, fornece ratings de risco ESG que ajudam investidores a identificar e entender os riscos ambientais, sociais e de governança de suas carteiras.

EcoVadis Sustainability Ratings

A EcoVadis oferece uma plataforma global de avaliações de sustentabilidade para cadeias de suprimentos. As empresas são avaliadas em quatro áreas principais: meio ambiente, trabalho e direitos humanos, ética e compras sustentáveis.

Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI)

Este índice, desenvolvido pela SolAbility , classifica países e empresas com base em sua capacidade de criar e sustentar riqueza e bem-estar ambiental e social a longo prazo.

Ranking de Reputação Empresarial

Produzido pela Merco, o Ranking de Reputação Empresarial efetua monitoramentos corporativos em 16 países da América Latina e da Europa. Entre as empresas brasileiras, Natura, Itaú e Ambev lideram o ranking mais recente.

Sustainability – Top 100 Companies 2023

A revista digital de sustentabilidade Sustainability produz o ranking Top 100 Companies , que destaca as melhores trajetórias sustentáveis de 100 empresas do mundo, incluindo brasileiras. O objetivo do compilado é mostrar que lucratividade e sustentabilidade podem andar de mãos dadas e inspirar outras empresas.

Empresas Mais Éticas do Mundo

O Ethisphere Institute produz anualmente a lista de Empresas Mais Éticas do Mundo. O trabalho mede padrões éticos e busca reconhecer companhias que se destaquem com práticas que impactem positivamente funcionários e clientes e, ao mesmo tempo, contribuam para um desempenho sustentável e lucrativo.

Veja também estudos, rankings e índices específicos para avaliar empresas mais sustentáveis no Brasil.

