ESG: principais rankings e premiações de empresas sustentáveis no Brasil

Há várias instituições que, de maneira diferente, buscam medir o compromisso das empresas com a sustentabilidade por meio da criação de rankings, listas e classificações. Cada levantamento tem abrangência e critérios diferentes, por isso não podem ser comparados entre si. Ainda assim, podem ser úteis para orientar os investidores e os consumidores na análise de empresas sustentáveis e que busquem seguir os conceitos de ESG.

Entre os principais estudos e listas que ajudam a detectar as empresas mais sustentáveis no Brasil estão:

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3

O ISE é um índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, que avalia o desempenho das empresas listadas em termos de sustentabilidade corporativa, considerando critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). As empresas que compõem o ISE são selecionadas com base em uma análise de suas práticas de sustentabilidade.

Índice de Diversidadade (IDiversa) da B3

Também criado pela B3, o índice IDiversa é uma carteira teórica de ativos que tem o objetivo de ser um indicador de desempenho médio das ações de empresas listadas que se destacam no critério de diversidade. Para isso, utiliza como base o Score de diversidade desenvolvido pela B3.

B3 Ações Verdes

Além dos índices, a B3 mantém também uma designação especial chamada B3 Ações Verdes. A intenção é destacar as empresas listadas na Bolsa que contribuam para a economia verde.

Ranking Merco de Responsabilidade ESG

Este ranking específico para o Brasil, realizado pela empresa de pesquisa e monitoramento Merco, lista as 100 melhores empresas em um cenário geral de responsabilidade ESG no país. Na edição mais recente, as companhias do setor de beleza Natura e Grupo Boticário e o Hospital Sírio-Libanês ficaram nas três principais posições.

Melhores do ESG

A publicação Melhores do ESG , realizada anualmente pela revista Exame , é uma referência para identificar as empresas mais sustentáveis no país. O guia avalia empresas de diferentes setores, com base em critérios que incluem práticas ambientais, responsabilidade social e governança corporativa.

Época Negócios 360

A revista Época Negócios publica o ranking Época Negócios 360, que avalia empresas de diversos setores em várias dimensões, incluindo sustentabilidade e ESG. O ranking considera fatores como inovação, práticas de governança, visão de futuro e compromisso com a sustentabilidade.

Melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ trabalharem

A Human Rights Campaign (HRC) Foundation, em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum LGBTI+, produz no Brasil o relatório HRC equidade BR – Melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ trabalharem . Na edição mais recente, 79 companhias foram reconhecidas como referência nos temas de equidade e inclusão nos ambientes de trabalho.

Melhores Empresas em Práticas e Ações da Diversidade

A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento formado por empresas e instituições com o objetivo de buscar a diversidade e a superação do racismo no ambiente corporativo, produz um ranking de empresas líderes em boas práticas e ações de diversidade no mercado brasileiro. Há rankings específicos para as melhores em diversos segmentos, como recrutamento e seleção, acesso de adolescentes e jovens ao trabalho e ascensão de profissionais negros.

Índice de Desempenho Ambiental (IDA) das rodovias

Este índice setorial produzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) analisa o desempenho ambiental das concessões de rodovias federais. No último levantamento, entre as 19 empresas que participaram voluntariamente, apenas uma alcançou a pontuação necessária para receber a Classe A.

Foto: khunkorn/Canva Rankings podem ser úteis para orientar investidores e consumidores na análise de empresas que busquem seguir os conceitos ESG

