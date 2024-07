ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 8/7

Novas opções de cursos, eventos, e premiações na agenda ESG da semana. Veja as sugestões e assine nossa newsletter para se manter informado e receber a programação antecipadamente.

Agenda de eventos e premiações ESG

Liderança: Técnica e Arte de Lidar com Pessoas

Webinar da FGV discute a importância da liderança na gestão organizacional, destacando um conjunto de soft skills essenciais para um líder eficaz. Dia 23/7, às 14h. Inscreva-se.

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Premiação busca valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho de empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Inscrições até 30/7.

GRT Influence 2024

Evento visa celebrar e premiar os principais destaques de gestão de terceiros das empresas brasileiras. Inscrições até 30/8.

Go Green with Taiwan

A iniciativa convida empresas e entidades a enviarem propostas inovadoras com soluções que promovam a indústria verde sustentável do país. Os três melhores receberão um prêmio de US$ 20 mil cada. Inscrições até 31/8.

Fronteiras do Pensamento 2024

Encontro promove debates sobre temas como arte, inovação, tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade e seus impactos. Agenda presencial e remota até outubro. Inscreva-se.

Agenda de cursos sobre ESG

Transformação Cultural: Valores, Consciência e o Desafio da Reinvenção das Organizações

Curso on-line sobre como entender e planejar novos caminhos de desenvolvimento de gestão e comunicação empresarial da sua empresa. Dia 11/7, às 9h. Inscreva-se.

ESG e Sustentabilidade Corporativa

Curso de pós-graduação da FGV focado em práticas e desafios relacionados à sustentabilidade corporativa e responsabilidade social. Inscrições até 10/7.

Direito Antidiscriminatório, Compliance e ESG

Curso on-line de pós-graduação lançado pela Ebradi e voltado a profissionais do Direito, Administração e Recursos Humanos. Duração de 12 meses. Inscreva-se.

Comitê ESG: Como Fortalecer a Pauta Estratégica do Conselho

Curso on-line traz a temática ESG e as melhores práticas para um fluxo de informações fluído e eficiente entre o comitê ESG e os demais órgãos de governança. Início em 30/7, inscreva-se.

