Padrão internacional da ISO sobre net zero será lançado na COP30

A International Organization for Standardization ( ISO ) anunciou que está desenvolvendo seu primeiro padrão internacional sobre net zero. O intuito é que ele seja lançado na COP30, que acontece no Brasil em 2025.

O projeto foi lançado oficialmente em junho na London Climate Action Week. O British Standards Institution (BSI) e o Colombian Institute of Technical Standards and Certification (Icontec) estão responsáveis pela organização do processo.

A ISO é uma organização internacional que desenvolve normas em caráter voluntário sobre questões relacionadas a sustentabilidade e responsabilidade social. O objetivo do novo padrão é que haja maior clareza na meta de redução das emissões de gases do efeito estufa, permitindo uma ação climática mais efetiva por parte das empresas e proteção contra greenwashing.

Diretrizes Net Zero da ISO

A nova padronização surge como a partir de uma evolução das Diretrizes Net Zero da ISO, lançadas na COP27, que abordam os obstáculos que devem ser enfrentados em um mundo em que as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas ao mínimo e compensadas.

As diretrizes fornecem uma referência comum para esforços coletivos, oferecendo uma base global para harmonizar, entender e criar estratégias abrangentes de net zero nos níveis estadual, regional, municipal e organizacional.

Foto: ISO/Flickr Sede da ISO em Genebra, na Suíça

