ESG Insights Natura, Boticário e Sírio-Libanês são top 3 em ranking ESG 2023

A empresa de pesquisa e monitoramento Merco apresentou a 10ª edição do Ranking Merco de Responsabilidade ESG para o Brasil. O levantamento referente a 2023 lista as 100 melhores empresas em um cenário geral de responsabilidade ESG no país. As companhias do setor de beleza Natura e Grupo Boticário e o Hospital Sírio-Libanês ficaram nas três principais posições, com Natura repetindo mais uma vez a liderança no ranking de empresas brasileiras sustentáveis.

Completam a lista dos top 10 Magazine Luiza, Itaú Unibanco, Nestlé, Mercado Livre, Google, Ambev e Hospital Albert Einstein. Veja a relação completa dos 100 integrantes do ranking ESG 2023 da Merco ao final deste texto.

Top 10 Merco ESG por pilar

Além do índice geral, a Merco divulga classificações específicas para cada pilar do ESG. Os top 10 em cada um dos pilares foram:

Ranking ESG 2023: sustentabilidade e meio ambiente (E)

NATURA GRUPO BOTICÁRIO ITAÚ UNIBANCO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS AMBEV NESTLÉ AVON TOYOTA JOHNSON & JOHNSON MERCADO LIVRE

Ranking ESG 2023: responsabilidade social (S)

NATURA MAGAZINE LUIZA GRUPO BOTICÁRIO MERCADO LIVRE HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS GOOGLE NESTLÉ ITAÚ UNIBANCO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN AMBEV

Ranking ESG 2023: ética e governança corporativa (G)

NATURA ITAÚ UNIBANCO HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS NESTLÉ GOOGLE UNILEVER HOSPITAL ALBERT EINSTEIN GRUPO BOTICÁRIO JOHNSON & JOHNSON AMBEV

Metodologia do ranking

A metodologia parte de entrevistas com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a R$ 200 milhões por ano no Brasil, que apontam as cinco companhias de melhor responsabilidade em cada um dos pilares ESG. A partir dessa primeira pesquisa, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo especialistas em responsabilidade social corporativa, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas generalistas e de informação econômica, representantes do governo, gestores de mídias sociais e catedráticos de universidades.

A metodologia de análise engloba 25 diferentes fontes de informação, consolidadas em mais de 11 mil entrevistas.

O ranking inclui também a medição de Merco Sociedade, que mede a reputação da perspectiva cidadã. Este indicador integra o “ser ético” com o “fazer responsável”, a responsabilidade empresarial para com a própria sociedade na qual produz e comercializa seus produtos e serviços. Em complemento, informa a Merco, são consideradas as avaliações de Merco Digital, ou seja, a “conversação” gerada nos meios digitais, influenciadores e usuários, além dos indicadores objetivos respondidos pelas próprias empresas.

Mais informações no site da Merco .

As 100 melhores: Ranking Merco de Responsabilidade ESG para o Brasil

Posição em 2023 – Empresa – Pontuação – Posição no ano anterior

NATURA – 10000 – 1 GRUPO BOTICÁRIO – 7756 – 5 HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS – 7628 – 16 MAGAZINE LUIZA – 7399 – 6 ITAÚ UNIBANCO – 7370 – 2 NESTLÉ – 7291 – 9 MERCADO LIVRE – 7258 – 11 GOOGLE – 7229 – 4 AMBEV – 7179 – 3 HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – 6922 – 13 UNILEVER – 6895 – 8 JOHNSON & JOHNSON – 6883 – 25 AVON – 6849 – 14 TOYOTA – 6817 – 15 COCA-COLA – 6626 – 12 BRADESCO – 6588 – 7 NUBANK – 6474 – 21 DANONE – 6417 – 10 MERCEDES BENZ – 6390 – * APPLE – 6356 – 17 CACAU SHOW – 6355 – 40 RENNER – 6318 – 27 PFIZER – 6291 – 22 MICROSOFT – 6283 – 34 SUZANO – 6281 – * AMAZON – 6257 – * NIKE – 6252 – * TRAMONTINA – 6234 – * ULTRAFARMA – 6225 – * MCDONALD´S – 6206 – * HONDA – 6197 – * P&G – 6193 – 32 GERDAU – 6168 – * BOSCH – 6126 – * 3M – 6047 – * PEPSICO – 6037 – * VOLKSWAGEN – 6035 – * SAMSUNG – 6025 – * BANCO DO BRASIL – 6002 – 41 VIVO – 5992 – 45 NETFLIX – 5967 – 38 IPIRANGA – 5958 – 39 ALPARGATAS – 5934 – 19 HEINEKEN – 5917 – 35 BRF – 5872 – 49 LOCALIZA&CO. – 5855 – 67 BUNGE – 5851 – 89 IBM – 5850 – 37 MONDELĒZ – 5758 – * SANTANDER – 5725 – 31 PORTO SEGURO – 5723 – 28 GPA – 5721 – 46 HERING – 5714 – 52 GE – 5702 – 71 AURORA ALIMENTOS – 5699 – 63 FLEURY – 5684 – 33 VOLVO – 5683 – 92 LATAM – 5662 – 76 BASF – 5661 – 51 BAYER – 5599 – 36 PETROBRAS – 5589 – 78 RD SAÚDE – 5579 – 73 AZUL – 5568 – 64 KLABIN – 5527 – 75 VOTORANTIM – 5526 – 55 EMBRAER – 5438 – 79 ASSAÍ ATACADISTA – 5434 – * GOL – 5396 – 60 C&A – 5382 – 66 CARREFOUR – 5328 – 82 CARGILL – 5319 – 87 IFOOD – 5306 – 29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 5237 – 77 CIELO – 5201 – 69 ELETROBRAS – 5200 – 83 MOTOROLA – 5187 – 56 AREZZO&CO. – 5184 – * STELLANTIS – 5123 – 26 WEG – 5108 – 95 REDE D’OR SÃO LUIZ – 5080 – * GRUPO DPSP – 5037 – * LENOVO – 5008 – * ENGIE BRASIL ENERGIA – 4977 – 90 RAÍZEN – 4950 – 94 AMIL – 4934 – 68 RIACHUELO – 4863 – 74 COSAN – 4850 – 97 TIM – 4837 – 98 META – 4813 – 42 GLOBO – 4807 – 80 COPEL – 4696 – 91 XP INVESTIMENTOS – 4638 – 59 CLARO – 4620 – 88 BTG PACTUAL – 4610 – 85 SAP – 4576 – * JBS – 4340 – 84 VALE – 3987 – 93 RAPPI – 3746 – 96 GRUPO CB – 3734 – * BRASKEM – 3000 – 65

* Não integrava o ranking anterior

