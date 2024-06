ESG Insights Pesquisa XP: apenas duas entre 60 gestoras têm excelência em ESG

A XP lançou, no começo de outubro, um relatório que mostra que apenas 3% das 60 gestoras pesquisadas apresentaram “práticas e processos na linha do que é considerado de excelência globalmente” em termos de ESG, sendo consideradas referências no Brasil sobre o tema. Por outro lado, 76% ainda não iniciaram sua jornada nessa temática ou estão num estágio inicial. As duas gestoras que se destacaram são a FAMA Investimentos e a JGP.

A primeira edição do Relatório XPA ESG avaliou a adesão ao ESG tanto na gestão dos investimentos realizados pelas gestoras quanto por suas políticas internas de diversidade e inclusão.

Acompanhe as notícias sobre ESG em nosso site e inscreva-se na newsletter do ESG Insights para receber um resumo semanal gratuito em seu e-mail.

O estudo destaca que há três tipos de comportamento em relação a adoção da temática ESG. Existem as gestoras que o fazem movidas pela convicção em torno do tema, valorizado por seus principais sócios. Há também aquelas que estão respondendo a pressões de investidores e de pares. Por fim, um terceiro grupo decidiu ainda não trilhar um caminho estruturado em direção à temática ESG.

Outro destaque do relatório é a necessidade de “tropicalizar a agenda ESG” das gestoras para que ela esteja ligada de fato a questões pertinentes ao Brasil. Segundo o estudo, muitas corretoras ainda fazem apenas um “ copy and paste ” de temas prioritários de seus pares europeus.

Um detalhe interessante é que muitos dos entrevistados apontaram como ponto de virada para a agenda ESG no Brasil o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. “O acidente mostrou que não dava mais para o mundo financeiro ignorar riscos que até então não conseguiam precificar”, disse um deles.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Insights no seu e-mail Um resumo das novidades em ESG, além de entrevistas e artigos exclusivos. Semanalmente no seu e-mail, de graça. CADASTRE-SE

O post Pesquisa XP: apenas duas entre 60 gestoras têm excelência em ESG apareceu primeiro em ESG Insights .