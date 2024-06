ESG Insights Pesquisa destaca peso do ESG nas decisões de investimento

Investidores institucionais ouvidos pela Morrow Sodali confirmam que os riscos e oportunidades da ESG (análise de aspectos ambientais, sociais e de governança do negócio) desempenharam um papel cada vez mais importante em suas decisões de investimento e na avaliação do portfólio empresas nos últimos 12 meses. A pesquisa anual Institutional Investor foi apresentada nesta terça (10). Tem como base a consulta a um grupo de investidores com ativos sob gestão de US$ 26 trilhões.

O levantamento destaca as principais áreas de foco dosinvestidores institucionais na determinação de como pretendem votar em reuniõesanuais de acionistas de 2020. O ESG terá impacto prático direto nas reuniões,votações e nos vários meios pelos quais os investidores cumprem suasresponsabilidades de supervisão e administração.

As preocupações dos investidores

Os principais resultados sobre ESG da pesquisa de Institutional Investor são:

As mudanças climáticas estão no topo da agenda ESG dos investidores. Todas as empresas, independentemente do setor, devem esperar um maior escrutínio dos investidores sobre como abordam esse problema.

Os investidores esperam conhecer o funcionamento interno do conselho, destacando a importância do envolvimento do conselho/acionista.

Em geral, o pagamento por desempenho continua a dominar como um ponto de pressão fundamental para os investidores, mas cada vez mais a ênfase está em como as empresas e os conselhos respondem a preocupações dos acionistas e votos negativos.

Muitos investidores expressam a necessidade de informações não financeiras mais explícitas, que consideram um importante indicador da cultura corporativa, integridade e sustentabilidade. Com relação aos fatores de mudança climática, é de primordial importância para os investidores que as empresas mostrem claramente qual é a conexão com seus riscos e oportunidades financeiros.

Uma esmagadora maioria de investidores espera que as empresas demonstrem nos seus relatórios um vínculo entre riscos financeiros, oportunidades e mudanças climáticas.

A gestão do capital humano é citada pelos investidores como um importante tópico de sustentabilidade no qual eles se concentrarão, perdendo apenas a mudança climática. Eles pedem um foco específico na divulgação aprimorada do envolvimento do conselho na definição da cultura corporativa, além de indicadores de saúde e segurança mais robustos.

Os investidores concordam que a abordagem e os resultados do engajamento dos stakeholders devem ser incluídos nos relatórios das empresas, juntamente com suas explicações sobre os objetivos corporativos.

ESG e sustentabilidade estão desempenhando um papel mais importante nas decisões de investimento de renda fixa. Como consequência, as agências de classificação ESG se estabelecem como um fator essencial na análise de riscos e oportunidades, além das agências de classificação de crédito.

Entenda a pesquisa

A pesquisa da Morrow Sodali, em seu quinto ano, foi realizada em janeiro de 2020. Envolveu a consulta a 41 investidores institucionais globais, com US$ 26 trilhões em ativos sob gestão no total.

Veja o relatório completo da pesquisa Institutional Investor 2020, da Morrow Sodali.

