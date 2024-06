ESG Insights Natura, Itaú e Ambev lideram ranking de reputação empresarial

Natura, Itaú Unibanco e Ambev são as três primeiras colocadas na 10ª edição do Ranking de Reputação Empresarial, referente a 2023. O levantamento é realizado pela Merco, que efetua monitoramentos corporativos em 16 países da América Latina e da Europa. A Natura lidera pela décima vez consecutiva como a empresa com a melhor reputação do Brasil. Itaú Unibanco e Ambev trocaram de posição no ranking, em relação ao ano anterior (veja tabela completa com os 100 classificados no final deste texto).

A pesquisa de campo da 10ª edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa foi realizada no Brasil entre abril e dezembro de 2023. Foram mais de 11 mil entrevistas. A partir deste ano, o Ranking Merco Talento passa a contribuir para a construção da classificação final do ranking de reputação corporativa, o que trouxe mais um importante aspecto de avaliação das empresas.

Metodologia do ranking de reputação da Merco

A metodologia da pesquisa do Merco Reputação Empresarial inclui seis avaliações com 25 diferentes grupos/fontes de informação. A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos grupos, incluindo população geral, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas econômicos, professores de universidades, representantes do governo e gestores de mídias sociais, além de sua presença on-line, verificada pelo Merco Digital, por meio do qual é realizada a avaliação dos canais digitais e das mídias sociais das empresas avaliadas.

Com a inclusão dos públicos do Ranking de Merco Talento, a partir deste último ano, foram agregadas 10 fontes de informação que consideram a opinião de especialistas, funcionários e estudantes. Na etapa final, também é feita uma avaliação de indicadores objetivos a partir de uma pesquisa respondida pelas próprias empresas.

Rankings setoriais

Empresas não classificadas entre as 100 primeiras também são analisadas e podem integrar rankings setoriais.

O ranking da Merco é auditado pela KPMG, de acordo com a norma ISAE 3000, além do código de conduta ICC/ESOMAR. Criado na Espanha, o ranking Merco está presente na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México Peru e outros países.

Mais informações no site da Merco .

Posição Empresa Pontuação Ano anterior 1 NATURA 10000 2 ITAÚ UNIBANCO 7875 3 3 AMBEV 7834 2 4 GRUPO BOTICÁRIO 7814 7 5 MERCADO LIVRE 7487 6 6 GOOGLE 7291 4 7 NESTLÉ 7262 11 8 MAGAZINE LUIZA 7220 5 9 TOYOTA 7019 10 10 NUBANK 7018 8 11 HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS 6914 17 12 BRADESCO 6727 9 13 AVON 6427 15 14 COCA-COLA 6409 12 15 APPLE 6400 16 16 PFIZER 6362 20 17 DANONE 6349 25 18 JOHNSON & JOHNSON 6313 23 19 VIVO 6298 32 20 AMAZON 6293 14 21 RENNER 6267 33 22 PEPSICO 6228 31 23 ALPARGATAS 6197 19 24 GERDAU 6183 34 25 CACAU SHOW 6163 35 26 UNILEVER 6126 18 27 MCDONALD´S 6085 30 28 HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 6066 21 29 P&G 6022 36 30 MICROSOFT 5991 13 31 LATAM 5921 48 32 LOCALIZA&CO 5891 43 33 SAMSUNG 5863 40 34 SUZANO 5840 54 35 IFOOD 5826 26 36 HONDA 5727 27 37 PETROBRAS 5702 72 38 BRF 5666 50 39 IPIRANGA 5662 57 40 BOSCH 5655 80 41 CARREFOUR 5593 87 42 HEINEKEN 5580 38 43 NETFLIX 5559 22 44 BAYER 5493 37 45 ULTRAFARMA 5487 39 46 BANCO DO BRASIL 5483 55 47 MERCEDES BENZ 5448 48 BUNGE 5429 78 49 AZUL 5411 75 50 SANTANDER 5402 29 51 VOLKSWAGEN 5395 45 52 ASSAÍ ATACADISTA 5367 53 TRAMONTINA 5325 54 NIKE 5324 24 55 GPA 5318 42 56 VOTORANTIM 5302 53 57 VOLVO 5275 77 58 MONDELĒZ 5255 59 PORTO SEGURO 5253 28 60 GOL 5252 74 61 BASF 5215 68 62 EMBRAER 5186 60 63 AURORA ALIMENTOS 5142 73 64 3M 5131 52 65 HERING 5067 56 66 IBM 4977 51 67 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4913 86 68 STELLANTIS 4866 41 69 RAIA DROGASIL 4860 67 70 CIELO 4802 61 71 GE 4776 65 72 FLEURY 4772 44 73 C&A 4710 66 74 GLOBO 4662 76 75 LENOVO 4552 76 MOTOROLA 4538 64 77 META 4523 49 78 ELETROBRAS 4455 83 79 COSAN 4454 97 80 ENGIE BRASIL ENERGIA 4419 90 81 XP INVESTIMENTOS 4405 59 82 KLABIN 4295 71 83 TIM 4287 88 84 AREZZO&CO. 4256 85 CARGILL 4233 99 86 VALE 4232 89 87 BTG PACTUAL 4214 85 88 JBS 4162 62 89 WEG 4113 93 90 RAÍZEN 4106 95 91 RIACHUELO 4082 84 92 CLARO 4054 82 93 AMIL 4044 92 94 GRUPO DPSP 3971 95 REDE D'OR SÃO LUIZ 3927 96 COPEL 3926 98 97 SAP 3529 98 RAPPI 3365 96 99 BRASKEM 3337 69 100 GRUPO CB 3000

Foto: Guilherme T. Santos/Flickr (Creative Commons) Sede do Itaú Unibanco, segundo colocado da lista, em São Paulo

