Fundos ESG superam tradicionais na baixa

Com os mercados globais atingindo baixas recorde, como ficam os fundos de ações focados em papeis focados em empresas com bom desempenho ambiental, social e de governança ( ESG )? Apesar das baixas, os fundos de ações sustentáveis ​​continuam a ter um desempenho relativo melhor, informa a empresa de análises e pesquisas Morningstar .

Tendo como base os dados até 12 de março, a Morningstar comparou os retornos mensais e acumulados do ano de todos os 203 fundos sustentáveis ​​em aberto e negociados em bolsa disponíveis nos Estados Unidos. Para a comparação, foram usados fundos semelhantes com base nas características do portfólio, como região, valor de mercado e estilo.

O estudo analisou dados desde 20 de fevereiro, antes doinício da crise nas bolsas, até 12 de março.

Retornos em queda

Em fevereiro, os retornos de 66% dos fundos de ações ESG ​​foram classificados nas primeiras posições de suas respectivas categorias. Mais de um terço, 39%, classificou-se no melhor quartil da categoria, enquanto apenas 11% classificou-se no pior quartil da categoria.

Ampliando a perspectiva para o ano até 12 de março, odesempenho superior dos fundos de ações sustentáveis ​​foi ainda melhor,segundo a Morningstar. Os retornos de 69% dos fundos de ações sustentáveis​​foram classificados nas primeiras posições de suas respectivas categorias. Osretornos de 42% foram classificados no quartil superior da categoria, enquantoapenas 12% chegaram ao pior quartil da categoria.

