ESG Insights Certificação de carbono neutro pode ajudar a reduzir emissões da pecuária

POR PAUL WINTERS

Na Argentina, onde a carne bovina é um símbolo de orgulho nacional, uma parceria liderada pelo governo começou a certificar certos animais de criação como carbono neutro. É um grande passo que não deve ser subestimado, mas acertar o processo de certificação é crucial.

O setor pecuário mundial é um dos principais impulsionadores das mudanças climáticas , contribuindo com cerca de 12% das emissões globais de gases de efeito estufa. Dois terços das emissões anuais de gases de efeito estufa da agricultura vêm da pecuária, sendo a criação de gado de corte geralmente a atividade mais intensiva em emissões. Embora a mudança para dietas baseadas em vegetais e proteínas alternativas possa ajudar a reduzir as emissões, o consumo global de carne está aumentando com uma população em expansão e prosperidade crescente.

Existem maneiras pelas quais os produtores de gado podem reduzir essas emissões. No entanto, além da pressão social, os pecuaristas têm poucos incentivos para fazê-lo. A menos que essas medidas para reduzir as emissões também aumentem a produtividade, elas geralmente se tornam custos com pouco benefício imediato em troca.

Com a certificação formal, os agricultores podem obter um preço mais alto. Isso tem sido o caso de produtos certificados como orgânicos ou de comércio justo. Se o gado pudesse ser criado de maneiras que produzissem menos emissões e certificado como amigável ao clima, os preços mais altos que obteriam poderiam incentivar os produtores a investir na redução das emissões de seus rebanhos.

A abordagem de certificação da Argentina depende de um sistema silvipastoril, que integra o crescimento de árvores com pastoreio ou produção de gramíneas ou grãos para alimentação animal. O gado é criado em áreas florestais intercaladas com pastagens naturais nativas e pastagens cultivadas. As pastagens e o pastoreio são gerenciados para devolver nutrientes e matéria orgânica ao solo.

Os métodos de regeneração de árvores e solo armazenam carbono, levando à afirmação da certificação de que o gado, apesar dos gases de efeito estufa que produz, é neutro em carbono.

A certificação, aprovada no início de 2024, é uma colaboração entre o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária e o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial e o setor privado argentino, com certificação do Sistema Internacional de Declaração Ambiental de Produtos, um dos primeiros e mais antigos sistemas de verificação de terceiros de declarações ambientais.

Esse sistema silvipastoril pode ser difícil de replicar em outros lugares, mas é apenas uma maneira de reduzir as emissões de gado. Sou economista agrícola e de recursos e diretor executivo da Comissão de Inovação para Mudanças Climáticas, Segurança Alimentar e Agricultura, liderada pelo Nobel Michael Kremer. Aqui estão algumas outras inovações emergentes que poderiam levar a certificações de gado que reduzem as emissões.

Aditivos alimentares

Aditivos alimentares inovadores, como a alga vermelha, poderiam reduzir as emissões de metano do gado em 26% a 98%, dependendo do tipo e de como é administrado.

O metano é um gás de efeito estufa potente, com um potencial de aquecimento muitas vezes maior do que o dióxido de carbono. Cerca de 12% da ingestão bruta de energia dos ruminantes é destinada a processos digestivos que geram metano, que as vacas expelem no ar. Portanto, a redução das emissões de metano por meio de aditivos alimentares também poderia aumentar a produtividade mantendo a qualidade do leite. Se o gado puder economizar energia no processo digestivo, poderá redirecioná-la para o crescimento animal e a produção de leite.

Startups como Blue Ocean Barns e FutureFeed começaram a produzir aditivos alimentares para reduzir o metano. No entanto, produtos como esses ainda não são amplamente utilizados, em grande parte porque os produtores de gado não têm incentivo para investir na mudança de suas práticas.

Edição de genes

Pesquisas em andamento sobre edição de genes – alteração intencional do código genético de um organismo vivo – também podem ter o potencial de mudar os micróbios que produzem metano nos microbiomas intestinais do gado. Isso poderia reduzir substancialmente as emissões de gado.

Esse tipo de inovação pode beneficiar os agricultores que permitem que seu gado pastoreie em campos em vez de fornecer-lhes alimentação. Comparado a aditivos como algas marinhas, a edição de genes é projetada para ser uma solução de longo prazo, o que a tornaria mais rentável com o passar do tempo. Mas, assim como os aditivos alimentares, atualmente há pouco incentivo para os criadores e produtores considerarem essa direção.

Práticas avançadas de manejo agrícola

Práticas avançadas de manejo agrícola, como software de alimentação aprimorado, também podem ajudar a reduzir a intensidade das emissões de metano. Essas práticas tendem a ser mais acessíveis do que outras opções.

Por exemplo, a produção de laticínios na África subsaariana é muito mais intensiva em emissões por galão de leite do que a produção na América do Norte ou Europa, e as vacas na região são apenas 5% a 7% tão produtivas. Isso se deve a uma série de limitações de gerenciamento em ambientes de baixa renda.

Tecnologias existentes para o manejo animal podem ser adaptadas para aumentar a eficiência da produção e reduzir as emissões globais. Métodos para fornecer melhor nutrição e cuidados aos animais para o gado que limitam a produção excessiva de metano já são amplamente utilizados em países de maior renda. Esses métodos também poderiam ser adaptados para produtores em regiões de baixa e média renda, com apoio e os incentivos adequados.

Certificação como um caminho a seguir

A certificação pode incentivar os produtores de gado a usar esses métodos, mas os sistemas de certificação devem ser cuidadosamente projetados.

Reivindicações como a da Argentina devem ser verificadas de forma confiável para garantir que a certificação seja credível. A Argentina deu um passo importante ao incluir um sistema de verificação de terceiros comprovado, indo além de programas nacionais semelhantes “amigáveis ao clima” iniciados na Austrália e nos Estados Unidos.

As organizações que verificam os certificados devem desempenhar um papel na definição das regras, mas os governos também devem fazê-lo. Por exemplo, aditivos alimentares por si só provavelmente não alcançarão a “neutralidade de carbono”, mas as organizações estão explorando se as reduções menores poderiam ser suficientes para que o gado seja certificado como “amigo do clima” e ganhe um preço mais alto para os produtores.

Por fim, a certificação só funcionará se os consumidores estiverem dispostos a pagar um preço mais alto por produtos de carne e laticínios neutros em carbono, ou até mesmo apenas amigáveis ao clima.

Pagamentos mais altos podem vir diretamente dos consumidores que compram produtos certificados ou por meio de regulamentações governamentais que exijam que todos os produtos de carne e laticínios sejam certificados. Por exemplo, no âmbito de sua Estratégia da Fazenda ao Garfo, a Comissão Europeia incentiva sistemas alimentares que possam mitigar as mudanças climáticas. Se a comissão aceitasse apenas produtos de carne e laticínios certificados como amigos do clima, isso criaria um incentivo para buscar a certificação e entrar no grande mercado europeu.

Alguns grupos ambientais reclamaram que a certificação climática para gado de corte e créditos de carbono relacionados resultam em greenwashing , permitindo que empresas e a indústria melhorem suas reputações enquanto continuam a emitir emissões. Mas a certificação também pode incentivar os produtores de gado a tomar medidas que de outra forma não tomariam para reduzir as emissões totais em prol de um planeta melhor.

Paul Winters – Professor de Relações Internacionais da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Foto: Freepik O setor pecuário mundial é um dos principais impulsionadores das mudanças climáticas

