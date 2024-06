ESG Insights Melhores empresas para pessoas LGBTQIAPN trabalharem: veja a lista

A Human Rights Campaign (HRC) Foundation, em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum LGBTI+, lançou nesta semana a terceira edição do relatório HRC Equidade BR – Melhores Empresas para Pessoas LGBTQIA+ Trabalharem. Ao todo, 79 companhias foram reconhecidas como referência nos temas de equidade e inclusão nos ambientes de trabalho.

O estudo contou com a participação de 124 empresas, mas apenas as que obtiveram a pontuação máxima em quatro critérios receberam a certificação.

Adoção de políticas de não discriminação.

Criação de grupos de recursos ou de conselhos de diversidade e inclusão para funcionários.

Treinamento e orientação sobre questões LGBTQIA+.

Participação em atividades públicas de apoio à inclusão LGBTQIA+.

De acordo com a HRC, 94% das empresas analisadas afirmaram implementar políticas de não discriminação que incluem explicitamente a citação à orientação sexual, e 88% das empresas participantes assumiram pelo menos um compromisso público de promover ou compartilhar iniciativas LGBTQIA+.

Entre as companhias certificadas, 67% indicam que possuem processos e políticas estruturados em torno do incentivo a fornecedores diversos. Além disso, 39% delas possuem uma política de transição de gênero em vigor e 96% afirmaram que oferecem aos seus funcionários transexuais cobertura de cuidados de saúde igual aos colaboradores cisgêneros.

Confira a lista das 79 melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ trabalharem.

As 79 melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ trabalharem

Alcoa

Amazon Brasil

Andrade Maia Advogados

Arcos Dorados

Assaí Atacadista

Atento

Avery Dennison

Bain & Company

Banco J.P. Morgan

Banco PAN

Bank of America

Basf

BAT Brasil

Bayer

BCG

BD

Belgo Arames

BETC Havas

BMS

Bruning Tecnometal

C6 Bank

Capgemini Brasil

Cognizant

Colgate-Palmolive LTDA

Corteva Agriscience

Cummins

Dell Technologies

DOW

DP6

Edelman

ERM Brasil

EY

Flex

Ford

GE Vernova

Gerdau

GPA

Grupo L’Oréal Brasil

Hotelaria Accor

Intel

Itaú Unibanco

Kearney

KPMG

Lexmark

Livelo

Localiza&Co

Marsh McLennan

Mattel

McKinsey & Company Brasil

Medtronic

MetLife

Mondelez

MSD

Nissan Brasil

Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil

Oracle

Philip Morris Brasil

PwC Brasil

RD Saúde

Reckitt

Renaissance São Paulo Hotel

SAP

SBIBAE

Schneider Electric

SKY

Symrise

TE Connectivity Brasil

Ternium Brasil

Thomson Reuters

Thoughtworks Brasil

TIM Brasil

TozziniFreire Advogados

Trench Rossi Watanabe

Uber Brasil

Vale

Veirano Advogados

Volkswagen

Wabtec

Leia o estudo n a íntegra.

