ESG Insights IFC lança guia de finanças para a biodiversidade em português

A International Finance Corporation (IFC), do Grupo Banco Mundial, acaba de lançar a versão em português do Guia de referência de finanças para a biodiversidade . O material busca convidar o setor privado a contribuir para o enfrentamento dos fatores que provocam a perda da biodiversidade e impulsionar o financiamento privado para sua proteção.

O lançamento do documento foi feito em um evento organizado em parceria com a B3 que reuniu grandes empresas dos setores financeiro, florestal e da indústria de transformação. O Guia de referência de finanças para a biodiversidade já está disponível no site da IFC ( link no final deste texto ).

Orientações para empresas e investidores

O guia oferece informações para empresas que buscam identificar e integrar soluções baseadas na natureza em suas operações. Também apresenta uma abordagem que auxilia investidores e financiadores a identificarem atividades de investimento e componentes de projeto elegíveis às finanças para a biodiversidade em setores-chave, como agricultura, produção sustentável de água e gerenciamento de resíduos.

O papel crítico que a biodiversidade e as soluções baseadas na natureza desempenham no enfrentamento dos desafios ambientais globais tem se tornado cada vez mais reconhecido globalmente. Segundo o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal (GBF), plano que estabelece metas para deter e reverter a perda de biodiversidade até 2030, a lacuna de financiamento é atualmente estimada em US$ 700 bilhões por ano, globalmente.

Para reverter essa situação, o GBF propõe redirecionar os US$ 500 bilhões atualmente alocados em subsídios prejudiciais e mobilizar os outros US$ 200 bilhões por ano de diversas fontes, incluindo o financiamento privado.

