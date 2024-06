ESG Insights Como surgiu o ESG? Quem criou o termo?

Você sabia que, embora tenha ganhado popularidade só recentemente, o termo ESG apareceu há duas décadas? Mas como surgiu o ESG? E quem criou a expressão?

ESG vem do inglês Environmental, Social e Governance (ou ambiental, social e governança) e representa um conjunto de critérios utilizados para avaliar as práticas das empresas sob esses três aspectos.

Anos 2000: veja como surgiu ESG e quem o criou

A origem do conceito ESG remonta ao início dos anos 2000. Em 2004, o então secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan convidou um grupo de CEOs de grandes instituições financeiras para um debate. O objetivo era propor que suas análises de mercado passassem a dar mais importância aos temas ambientais, sociais e de governança, não apenas para aspectos de retorno financeiro direto.

O convite resultou no relatório Who cares wins – Connecting financial markets to a changing world – em tradução livre para o português, Quem se importa, ganha – Conectando os mercados financeiros a um mundo em transformação . Segundo o documento, empresas com práticas ESG sólidas tendem a ter um desempenho financeiro superior e maior sustentabilidade a longo prazo. Esse relatório foi então o marco inicial do uso da expressão ESG no mercado financeiro e corporativo.

Embora o termo ESG tenha surgido como tal no relatório Who cares wins , a ideia de investir com responsabilidade social e ambiental não é nova. O movimento de responsabilidade social corporativa tem raízes que remontam ao século 18, quando investidores por motivações religiosas evitavam setores como o de bebidas alcoólicas e armas.

Anos 1990: o “triple bottom line” e seu impacto no ESG

Mas foi a partir dos anos 1990 que essas questões ganharam grande importância para as empresas, com o conceito de triple bottom line (TBL), ou retorno triplo, em tradução livre. Esse termo, que orientou todo o movimento de responsabilidade social corporativa a partir de então, expande a noção tradicional de lucro como único indicador de sucesso empresarial.

Criado por John Elkington nos anos 1990, o TBL propunha que as empresas deveriam medir seu desempenho em três dimensões principais: econômica, social e ambiental. Esses três pilares são frequentemente chamados de três Ps: profit (lucro), people (pessoas) e planet (planeta).

O conceito foi introduzido por John Elkington em seu livro Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business , lançado em português com o nome Sustentabilidade – canibais com Garfo e Faca . O TBL foi um marco na evolução da responsabilidade social corporativa, pois ampliou a visão tradicional de sucesso empresarial e impulsionou a integração de práticas sustentáveis nos negócios.

*Texto produzido pela redação do ESG Insights a partir de pesquisas auxiliadas por inteligência artificial.

Foto: Freepik ESG representa um conjunto de critérios utilizados para avaliar as práticas das empresas sob três aspectos

