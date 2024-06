ESG Insights Resumo da semana ESG: síndrome do impostor, gestão de terceiros e relações de trabalho

Devido ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o ESG Insights deu maior visibilidade a temas como a síndrome do impostor e como isso afeta especialmente membros da comunidade. Além disso, a reportagem trouxe reflexões sobre participação no mercado de trabalho, desafios enfrentados e importância dos grupos de afinidade nas empresas.

A cobertura da semana também contou com assuntos voltados às relações de trabalho, como mudanças do GRI e modalidade híbrida nas empresas, e a importância da gestão de terceiros nas práticas ESG. Veja as publicações e assine nossa newsletter para se manter informado de tudo o que acontece.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Freepik Principais temas do universo ESG

O post Resumo da semana ESG: síndrome do impostor, gestão de terceiros e relações de trabalho apareceu primeiro em ESG Insights .