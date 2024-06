ESG Insights Ministério define integrantes do Comitê Consultivo da Taxonomia Sustentável

O Ministério da Fazenda definiu os 18 integrantes que vão compor o Comitê Consultivo do Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira (CITSB). Esse grupo apoiará o governo na construção da construção da Taxonomia Sustentável Brasileira, conjunto de regras que tem por objetivo criar definições para ativos e projetos relacionados a sustentabilidade e ESG.

Segundo o Ministério da Fazenda, uma taxonomia das finanças sustentáveis pode servir como um instrumento para mobilizar e redirecionar os fluxos de capitais para os investimentos necessários ao enfrentamento da crise climática. Vai disponibilizar critérios e indicadores específicos que permitam avaliar se uma atividade contribui para a sustentabilidade e/ou para a transição para uma economia sustentável.

O Comitê Consultivo terá o papel de contribuir para que diferentes setores da sociedade participem das discussões.

Febraban e Cebds integram Comitê Consultivo da taxonomia brasileira

Entre os participantes do comitê estão o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds). De acordo com a instituição, seu objetivo no grupo será atuar como voz do setor empresarial para o desenvolvimento sustentável, levando para a iniciativa um olhar transversal, a partir de discussões com as empresas associadas, de diferentes setores da economia brasileira.

Além disso, o Cebds poderá oferecer apoio técnico, cooperando para que a taxonomia brasileira esteja alinhada às melhores práticas internacionais.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) também fará parte do grupo. Segundo a instituição, seu objetivo no comitê será o de trazer contribuições incorporando demandas e necessidades específicas do setor bancário. Pretende contribuir com aspectos relacionados aos processos de mensuração, relato e verificação, para permitir a avaliação do alinhamento das atividades e dos portfolios à taxonomia.

Outro aspecto que a Febraban pretende abordar é sobre as diretrizes comuns para a caracterização das atividades econômicas como de “transição climática”.

Mais informações no site da Taxonomia Sustentável Brasileira .

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Sede do Ministério da Fazenda: novas regras e critérios ESG a caminho

