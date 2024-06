ESG Insights Resumo da semana ESG: Direito e ESG, emissões de carbono, saúde reprodutiva nas empresas

Temas como as diferentes aplicabilidades do Direito nos critérios ESG – com dicas de como tornar sua empresa mais sustentável -, a poluição gerada pelo setor de transportes no Brasil, e a importância de valorizar o bem-estar feminino fizeram parte da semana ESG .

Também foi dado destaque ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6), a um projeto de recuperação de manguezal nas favelas da Maré, às mudanças climáticas e ao desastre de Mariana (MG). Confira todos os conteúdos. Assine também nossa newsletter para se manter informado de tudo o que acontece.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Freepik Foco do conteúdo se deu em questões ambientais e sociais da sigla ESG

O post Resumo da semana ESG: Direito e ESG, emissões de carbono, saúde reprodutiva nas empresas apareceu primeiro em ESG Insights .