Iniciativa da ONU inclui saúde reprodutiva em padrões ESG nas empresas

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) lançou, na semana passada, uma iniciativa para ajudar as empresas a melhorar a qualidade de vida de seus funcionários usando indicadores ESG de saúde sexual e reprodutiva.

Apresentado no documento Avançando a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos no setor privado , o projeto inclui uma série de novas métricas ESG que servem como indicadores de desempenho para avaliar os esforços das organizações em proteger a saúde sexual e reprodutiva de seus funcionários.

Esses indicadores, elaborados em conjunto com a Accenture, medem o sucesso das companhias em uma série de aspectos, incluindo a prevenção do assédio sexual no local de trabalho e o apoio às metas de planejamento familiar dos funcionários.

Saúde das mulheres como pauta de inclusão e equidade

“As mulheres representam quase 40% da força de trabalho global. No entanto, o local de trabalho não foi planejado com uma mulher em mente”, disse a diretora executiva do UNFPA, Natalia Kanem, em comunicado à imprensa. “Investir na saúde e no bem-estar das mulheres não é apenas a coisa certa a fazer, é também bom para os negócios. Quando o local de trabalho funciona para as mulheres, tende a funcionar para todos.”

Segundo o UNFPA, pesquisas mostram que priorizar os direitos reprodutivos dos funcionários não é apenas socialmente responsável, mas também lucrativo. Isso pode também aumentar a frequência no local de trabalho em mais de 60%, reduzir a rotatividade de funcionários em quase um quarto e aumentar a produtividade geral em mais de 20%, afirma a agência da ONU.

O apoio financeiro para tratamentos de fertilidade, barriga de aluguel, adoção e congelamento de óvulos pode aumentar as escolhas das mulheres e ajudá-las a prosperar no local de trabalho, enquanto a licença parental remunerada expandida pode ajudar a atrair trabalhadores mais jovens.

Não existe uma abordagem única para proteger a saúde sexual e reprodutiva dos funcionários. Medir e acompanhar o progresso nesses novos indicadores permite que as empresas adaptem seus programas e protocolos de equipe para serem mais eficazes, seja aprimorando medidas para prevenir e abordar a violência sexual no local de trabalho, seja implementando políticas favoráveis à família e ao parto.

Coalizão pela Justiça Reprodutiva nos Negócios

O UNFPA está por trás, também, da Coalizão pela Justiça Reprodutiva nos Negócios no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em janeiro de 2023. A iniciativa é projetada para incentivar e apoiar o setor privado a melhorar a saúde sexual e reprodutiva de seus funcionários e fornece uma plataforma para compartilhar estratégias para atender às diversas necessidades da equipe.

Leia na íntegra o documento Avançando a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos no setor privado (em inglês).

