ESG Insights Resumo da semana ESG: inclusão pela metade nas empresas, papel de um líder ESG, ética e propósito

A semana ESG foi permeada por discussões como a falta de inclusão efetiva de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e o papel das lideranças no estabelecimento de uma agenda mais sustentável por parte das empresas.

Outra reflexão trazida foi sobre como ética e propósito impactam as relações humanas. A cobertura também deu espaço para estudos sobre a crise ambiental, desdobramentos do Programa Mover e nova regra adotada sobre impacto zero adotada pela Europa.

Destaques da semana

Empresas avançam na temática de inclusão, mas apenas parcialmente

