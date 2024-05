ESG Insights Papel do líder é fundamental para desenvolver ESG nas empresas

POR BÁRBARA VETOS

Diante de um contexto de mudanças climáticas e sociais, as lideranças têm a obrigação de impulsionar as empresas para adoção de conceitos e práticas da agenda ESG. Segundo Ricardo Drummond, CEO da Qualifica Cursos Educação Móvel, os CEOs devem ser responsáveis por garantir a resiliência e a continuidade dos negócios em um cenário de crescente incerteza ambiental. “Vivemos o suficiente para entender que o papel de uma liderança ESG é de fomento à consciência coletiva.”

Um estudo global realizado pela Ernst & Young (EY) mostrou que 87% dos mais de 500 executivos C-level do ranking da Fortune 1000 entrevistados acreditam que questões de sustentabilidade e ESG são essenciais para os negócios e determinantes a longo prazo.

Mas o que diferencia um líder ESG de um líder que não tem essas questões como foco? É claro que existem competências comuns entre eles. Te ruma atuação guiada pelos critérios sociais, ambientais e de governança implica em uma série de habilidades que devem ser adotadas para que a gestão seja, de fato, transformadora, e não apenas uma fachada.

“Um líder orientado por ESG foca nas pessoas e, por meio do desempenho delas, tem condições de atingir os resultados corporativos, assim como considera o impacto social e ambiental de suas decisões”, explica o CEO.

De acordo com Drummond, desenvolver essas aptidões melhora a reputação da empresa e cria valor a longo prazo, ajudando a mitigar riscos e aproveitar novas oportunidades de mercado. “Enxergar o mundo para além da esfera empresarial traz inúmeros benefícios para os negócios, porque existe a consciência sobre os riscos e deveres da empresa, levando a estratégias de precaução e previsibilidade.”

Principais competências de um líder ESG e como desenvolvê-las

O profissional defende que é impossível desenvolver competências e habilidades a partir da liderança ESG sem compreender o real sentido por trás da agenda. “A virada de chave está na forma como enxergamos o mundo, e esse prisma deve ser sistêmico.” Nesse contexto, Drummond traz algumas das principais competências a serem desenvolvidas por uma liderança ESG.

Visão estratégica.

Empatia.

Inovação.

Entendimento dos princípios de sustentabilidade.

Comunicação e negociação.

Promoção de cultura organizacional baseada em ética, transparência e responsabilidade social.

Essas habilidades podem ser desenvolvidas por meio de programas de treinamento específicos, mentorias e experiências práticas em projetos de sustentabilidade. Também por meio de cursos livres, de extensão e especialização. “É vital que líderes se envolvam continuamente em processos de aprendizagem, participando de workshops, conferências e redes de profissionais ESG”, ressalta o CEO.

Para um gestor que deseja se aprofundar na temática ESG, ele recomenda que comece se educando sobre os princípios e práticas de sustentabilidade, além de dar início a pequenas iniciativas dentro da empresa.

Práticas e impactos da agenda ESG

Entre os pilares ESG, que incluem governança ética, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, Drummond aponta que as empresas devem adotar metas claras de sustentabilidade, relatórios transparentes de desempenho ESG e políticas de inclusão e diversidade.

Ele acrescenta que outras iniciativas como implementação de programas de desenvolvimento de talentos focados em habilidades sustentáveis, e o engajamento ativo com comunidades locais e stakeholders também são importantes.

O papel da liderança também se estende a mitigação dos impactos das mudanças climáticas, por meio de práticas empresariais que reduzem emissões de carbono, aumentam a eficiência energética e fomentam a utilização de recursos renováveis. “A liderança ESG é uma metodologia do futuro”, afirma o CEO.

Segundo ele, entre os benefícios que a adoção dessas medidas promove estão maior resiliência empresarial, melhor gestão de riscos, fortalecimento da marca, e aumento da lealdade dos clientes e empregados. Além disso, “práticas ESG podem levar a economias de custos operacionais e a atração de investidores que priorizam o equilíbrio dos aspectos ambiental, social e de governança na gestão dos negócios”.

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

Nesse contexto, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) surge como uma forma de influenciar no desenvolvimento de carreira de uma liderança ESG. Segundo Drummond, o PDI é uma ferramenta para o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, que impulsiona a performance e os resultados das empresas.

“Ao ser adotado, a empresa demonstra o compromisso com o incentivo e apoio para a construção de uma cultura organizacional sólida, baseada no aprendizado e na melhoria contínua”, explica. A iniciativa também contribui para que as metas individuais estejam alinhadas com os objetivos da empresa. Especificamente sobre ESG, Drummond enfatiza que o PDI dos líderes corporativos pode incluir cursos específicos sobre sustentabilidade, certificações em responsabilidade social, e participação em redes e comunidades.

Foto: Freepik Responsabilidade da liderança também se estende a mitigação dos impactos das mudanças climáticas

