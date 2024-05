ESG Insights Europa adota nova regra para impacto zero na indústria

O Conselho da União Europeia (UE) adotou nesta segunda-feira (27/5) uma nova norma que visa fortalecer o ecossistema da indústria com tecnologias de emissão zero na Europa. As novas regras são conhecidas como Regulamento da Indústria de Impacto Zero ( Net-Zero Industry Act ). Este é o último passo no processo de tomada de decisão sobre o tema, que entrará em vigor com a sua publicação.

O regulamento visa impulsionar a implantação de tecnologias industriais de impacto zero necessárias para alcançar as metas climáticas da União Europeia. Uma das peças principais de uma nova política industrial da Europa, o novo sistema busca criar condições favoráveis para investimentos em tecnologias verdes por meio de diversas ações:

Simplificação do processo de concessão de licenças para projetos estratégicos.

Facilitação do acesso ao mercado para produtos de tecnologia estratégica (em particular na contratação pública ou nos leilões de energias renováveis).

Melhoria nas habilidades da força de trabalho europeia nesses setores.

Criação de uma plataforma para coordenar a ação da UE na área.

Para fomentar a inovação, a nova norma propõe criar quadros regulatórios favoráveis para desenvolver, testar e validar tecnologias inovadoras (conhecidas como “sandbox regulatórios”).

O progresso em direção aos objetivos do Regulamento da Indústria de Impacto Zero será medido por dois marcos indicativos:

A capacidade de manufatura de tecnologias de impacto zero, como painéis fotovoltaicos solares, turbinas eólicas, baterias e bombas de calor, atingindo 40% das necessidades de implantação da UE.

Uma meta específica para aumentar a participação da União nessas tecnologias, visando alcançar 15% da produção mundial até 2040.

Além disso, o Regulamento da Indústria de Impacto Zero estabelece uma capacidade anual de injeção de pelo menos 50 milhões de toneladas de CO 2 a ser alcançada até 2030 em locais de armazenamento geológico situados no território da União Europeia.

O Regulamento da Indústria de Impacto Zero é uma das três principais iniciativas legislativas do plano industrial do pacto verde – juntamente com o ato de matérias-primas críticas e a reforma do mercado de eletricidade – para aumentar a competitividade da indústria de impacto zero da Europa e apoiar uma transição rápida para a neutralidade climática.

Próximos passos da indústria de impacto zero

Após a aprovação do Conselho da EU da posição do Parlamento Europeu, o ato legislativo já é considerado adotado. Depois de ser assinado pelo presidente do Parlamento Europeu e pelo presidente do conselho, o regulamento será publicado no Jornal Oficial da União Europeia e entrará em vigor.

A Comissão Europeia apresentou sua proposta em 16 de março de 2023. O Parlamento Europeu adotou sua posição em 21 de novembro de 2023 e o Conselho da EU definiu sua abordagem geral em 7 de dezembro de 2023. Conselho e parlamento chegaram a um acordo provisório em 6 de fevereiro de 2024, que foi votado em uma sessão plenária no Parlamento Europeu em 25 de abril de 2024.

Foto: União Europeia/Divulgação União Europeia: incentivos para redução das emissões nas indústrias

