ESG Insights Resumo da semana ESG: CEOs e pauta ESG, LinkedIn Top Voices, sustentabilidade

O envolvimento entre grandes lideranças e a pauta ESG nas empresas foi destaque na cobertura da semana. Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, enfatizou a importância do cumprimento da agenda e comentou sobre o o que falta para o país avançar nesse sentido.

Além de outros temas como aprovação de norma de sustentabilidade pela União Europeia, finalização da CPI da Braskem e discussão sobre desburocratização do acesso a fundos verdes no G20, o ESG Insights preparou uma lista com 20 vozes relevantes quando o assunto é ESG. Profissionais foram escolhidos com base na lista de Top Voices do LinkedIn.

Destaques da semana

wirestock/Freepik Envolvimento dos CEOs com pauta ESG foi tema de entrevista exclusiva no ESG Insights

