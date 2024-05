ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 20/5

Cursos e eventos com ênfase em ESG para anotar na agenda. Confira algumas sugestões do ESG Insights. Assine também nossa newsletter para se manter informado.

Mande sua sugestão de cursos ou eventos sobre ESG para esginsights@crosscontent.com.br .

Agenda de eventos e premiações ESG

Integrity Forum

Com o tema “O futuro integrado do GRC, ESG e IA com responsabilidade”, a iniciativa traz questões como governança corporativa, ESG, auditoria interna, controles internos, riscos e compliance. Dia 21/5, em São Paulo. Inscreva-se.

Seminário Oceano e Mudanças Climáticas

Encontro conta com discussões sobre a importância dos oceanos no combate à crise climática e suas consequências extremas como as que temos visto no Rio Grande do Sul. Dias 21 e 22 de maio, no Rio de Janeiro. Inscreva-se.

Brazil Climate Investment Week

A cidade de São Paulo será sede de dois eventos para investidores nacionais e internacionais, com destaque nas oportunidades de negócio no Brasil voltadas à crise climática. Dias 21 a 23 de maio, em São Paulo. Inscreva-se para o primeiro e demais dias separadamente.

Global Tech Innovator 2024

Tem como objetivo reconhecer startups inovadoras e empreendedoras de tecnologia, oferecendo visibilidade, suporte, orientações e expertise para seu crescimento. Inscrições até 15/7.

Semana de Sustentabilidade do BID

Com o tema “Cocriando Impacto”, o encontro trará debates como investimento de impacto, Amazônia, inclusão, bioeconomia e mudanças climáticas. Dias 11 a 13 de junho, em Manaus. Inscreva-se.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Agenda de cursos sobre ESG

Práticas ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Curso destinado a empreendedores que buscam desenvolver seus negócios respeitando as práticas ambientais e de sustentabilidade. Dias 24/5 e 20/6, em Bauru/SP – escolha apenas uma opção de data. Inscreva-se.

ESG para pequenas empresas

Programa auxilia na condução dos negócios em conformidade com práticas ESG, potencializando impactos positivos e minimizando os negativos. Dias 27/5 a 29/5, em Sobral/CE. Inscreva-se.

Edital Energia Solidária

Iniciativa vai destinar até R$ 500 mil a projetos sociais de transição energética justa que atendam às necessidades de comunidades vulneráveis em relação ao acesso à energia, à eficiência energética e ao combate à pobreza energética. Inscrições até 31/5.

Foto: Freepik Especializações sobre pautas ambientais, sociais e de governança

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 20/5 apareceu primeiro em ESG Insights .