ESG Insights Resumo da semana ESG: home office e solidão, catástrofes climáticas no RS, CPI da Braskem

A semana no ESG Insights teve como foco a solidão enfrentada por trabalhadores no home office, reflexões sobre a crise climática do Rio Grande do Sul e desdobramentos da CPI da Braskem.

A cobertura também deu ênfase na poluição atmosférica e do solo, diferenças salariais entre homens e mulheres e práticas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. Confira todas as publicações. Assine também nossa newsletter para se manter informado de tudo o que acontece.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini Sentimento de solidão na modalidade home office é destaque

O post Resumo da semana ESG: home office e solidão, catástrofes climáticas no RS, CPI da Braskem apareceu primeiro em ESG Insights .