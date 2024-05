ESG Insights Ranking reconhece boas práticas de empresas em diversidade e inclusão

A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial , movimento formado por empresas e instituições com o objetivo de buscar a diversidade e a superação do racismo no ambiente corporativo, anunciou o ranking de empresas vencedoras na análise de boas práticas e ações de diversidade no mercado brasileiro. Foram avaliados mais de 75 projetos de organizações de médio e grande porte, dos mais variados segmentos.

O prêmio “Reconhecimento das Melhores Empresas em Práticas e Ações da Diversidade” está em sua terceira edição e é entregue aos melhores nomes em sete categorias.

As vencedoras são: Jaguar Land Rover, pelo acesso de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho; John Deere, por recrutamento e seleção; Vivo, pela ascensão de profissionais negros; Alelo Instituição, pela divulgação de metas e objetivos de equidade racial e ações de enfrentamento antirracista (internamente e com o mercado) de forma material e transparente; Bradesco, por projeto interseccionalidade: mulheres negras, LGBTQIA+ negros, pessoas trans negras, PCD negros, mães solo negras; e Unilever, vencedora em duas categorias: engajamento na cadeia de valor e compra empoderada.

Os projetos foram avaliados por uma banca formada por integrantes da comissão organizadora e especialistas técnicos (com conhecimentos relativos ao eixo temático do concurso). Segundo Raphael Vicente, diretor geral da Iniciativa Empresarial para a Igualdade Racial, o propósito da premiação é estimular boas práticas e iniciativas que incluam grupos minorizados. O reconhecimento também quer impactar gestores e funcionários das empresas participantes no enfrentamento ao racismo.

Confira o ranking completo das melhores empresas em práticas e ações da diversidade:

Acesso de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho

Jaguar Land Rover.

Adyen.

KPMG.

Recrutamento e seleção

John Deere.

Alelo.

Grupo Boticário e Cielo.

Ascensão de profissionais negros

Vivo.

Warner Bros. Discovery.

Ambev.

Divulgação de metas e objetivos de equidade racial e ações de enfrentamento antirracista

Considerando divulgação interna e com o mercado, de forma material e transparente.

Alelo Instituição.

Vivo.

Banco do Brasil e Pepsico do Brasil.

Engajamento da cadeia de valor

Unilever.

GPA.

Cielo.

Projeto interseccionalidade

Mulheres negras, LGBTQIA+ negros, pessoas trans negras, PCD negros, mães solo negras.

Bradesco.

Corteva.

Vivo.

Compra empoderada

Unilever.

Grupo Boticário.

