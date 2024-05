ESG Insights Má gestão de resíduos sólidos pode influenciar surgimento de epidemias

POR GUI ARRUDA

Nos últimos meses, o Brasil enfrenta uma crise com o aumento do número de casos de dengue, com oito estados e o Distrito Federal declarando situação de emergência.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que tem sua reprodução facilitada pelo acúmulo de água. Normalmente, provoca sintomas como febre, fadiga, dores no corpo, perda de apetite e tremores.

Para apoiar os estados e municípios em situação de emergência, o Ministério da Saúde decidiu investir R$1,5 bilhão na luta contra a doença.

Manter caixas d’água e piscinas cobertas, colocar areia nos pratos dos vasos das plantas e secar áreas que acumulam água parada são algumas das maneiras de combater o mosquito Aedes aegypti. Os resíduos armazenados em locais inadequados também representam um grande risco e podem colaborar para a proliferação do inseto.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Falta de coleta de resíduos e descarte inadequado agravam o quadro

Um estudo recente publicado pela National Library of Medicine destacou a associação entre o gerenciamento inadequado de resíduos sólidos e o aumento dos casos de dengue. O conteúdo ressaltou que a falta de coleta regular e o descarte indevido de resíduos contribuem para a criação de ambientes favoráveis à reprodução do mosquito transmissor.

No Brasil, temos muitos pontos de melhoria quando o assunto é gestão de resíduos. Uma pesquisa realizada em cinco capitais brasileiras, em 2020, mostrou que os dias de Carnaval resultaram, na época, em cerca de 3,5 mil toneladas de resíduos nas ruas, o que, sem dúvida, proporcionou ambientes propícios para a proliferação de insetos como o Aedes aegypti.

Essas informações destacam a importância de uma gestão adequada nos municípios como medida de proteção eficaz contra a propagação da dengue. A conscientização da população sobre a relevância dessas práticas e o apoio governamental são fundamentais para proteger a saúde pública e promover ambientes mais saudáveis e sustentáveis.

Muitas empresas estão se preparando para ajudar nessa tarefa. A startup Vertown tem uma plataforma que oferece soluções para ajudar as companhias a rastrear e gerenciar seus resíduos de forma eficiente, reduzindo o impacto ambiental e contribuindo para a saúde pública. O foco é construir um futuro empresarial mais resiliente e sustentável.

Leia mais artigos do ESG Insights.

Gui Arruda – Engenheiro, palestrante, investidor e CEO da Vertown

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: frimufilms/Freepik Falta de coleta de resíduos e descarte inadequado agravam situação

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Má gestão de resíduos sólidos pode influenciar surgimento de epidemias apareceu primeiro em ESG Insights .