Aquecimento global pode ultrapassar 1,5 °C em 2024. O que nos espera?

POR JACK MARLEY

É oficial: 2023 foi o ano mais quente já registado na Terra, batendo o recorde anterior estabelecido em 2016 por uma margem enorme. O ano passado foi também o primeiro em que o mundo esteve perto de 1,5 °C (1,48 °C), mais quente do que a média pré-industrial (de 1850 a 1900). Estamos atingindo o limite máximo ao qual os cientistas nos avisaram sobre o aquecimento a longo prazo.

Alguns estudiosos, incluindo o ex-climatologista da Nasa James Hansen , preveem que 2024 será o primeiro ano da humanidade acima de 1,5 °C. À medida que avisos terríveis de especialistas em clima se tornam a nossa realidade, o que podemos esperar?

A meta de temperatura de 1,5 °C, consagrada no Acordo de Paris de 2015, não é quebrada no primeiro contato. A maioria dos “pontos de não retorno” do clima, que os cientistas temem que possam fazer com que o aquecimento fique fora de controle, não são esperados até que a Terra esteja constantemente mais quente do que 1,5 °C. É provável que a temperatura média global diminua novamente quando o atual El Niño (uma fase quente num ciclo natural centrado no Oceano Pacífico equatorial) se dissipar.

Em vez disso, 2024 poderá ser o nosso primeiro vislumbre da Terra a 1,5 °C. Pesquisas sugerem como isso será para as pessoas e para a natureza.

Aquecimento ameaça biodiversidade, alimentação e renda

Os recifes de corais tropicais estão em águas quentes. Esses habitats compreendem uma rede de animais semelhantes a pólipos (parentes da água-viva) e algas coloridas envoltas em carbonato de cálcio. Acredita-se que as formas complexas que eles constroem em águas rasas ao redor do equador da Terra abriguem mais espécies do que qualquer outro ecossistema.

“Os corais se adaptaram para viver numa faixa de temperatura específica, por isso, quando as temperaturas do oceano estão muito altas durante um período prolongado, os corais podem branquear – perdendo as algas coloridas que vivem dentro dos seus tecidos e se nutrem por meio da fotossíntese – e podem eventualmente morrer”, dizem os biólogos de corais Adele Dixon e Maria Beger, da Universidade de Leeds, e os físicos Peter Kalmus, da Nasa, e Scott F. Heron, da Universidade James Cook.

As mudanças climáticas já aumentaram a frequência dessas ondas de calor marinhas. Num mundo 1,5 °C mais quente, 99% dos recifes serão expostos a um frequente calor intolerável para que possam se recuperar, de acordo com a investigação de Dixon, ameaçando a alimentação e a renda de cerca de 1 bilhão de pessoas – para não mencionar a biodiversidade.

Os recifes de coral ganharão a reputação de “canários na mina de carvão” devido ao impacto das mudanças climáticas no mundo natural [os canários são mais sensíveis a gases perigosos do que os humanos, por isso eram levados para as minas; se um pássaro morresse, os mineradores saberiam que estavam diante de gases perigosos]. À medida que o aquecimento global atinge os 2 °C, a devastação já observada nos recifes será evidente em outros lugares, de acordo com uma análise do cientista de biodiversidade Alex Pigot, da University College London:

“Descobrimos que limitar o aquecimento global a 1,5 °C deixaria 15% das espécies em risco de perder abruptamente pelo menos um terço da sua distribuição geográfica atual. No entanto, isso duplica para 30% das espécies na nossa trajetória atual de 2,5 °C de aquecimento.”

Calor além da tolerância humana ao redor do mundo

Acima de 1,5 °C, a humanidade corre o risco de provocar ondas de calor tão intensas que desafiam a capacidade do corpo humano de se resfriar.

O calor e a umidade intensos raramente conspiraram para criar temperaturas de “bulbo úmido” de 35 °C. Este é o ponto em que o ar está muito quente e úmido para que a transpiração resfrie seu corpo – diferente da temperatura de “bulbo seco” que um termômetro indica.

O aumento da temperatura da Terra poderá mudar isso em breve, de acordo com os cientistas climáticos Tom Matthews, da Universidade de Loughborough, e Colin Raymond, do Instituto de Tecnologia da Califórnia.

“Estudos em modelagens já tinham indicado que as temperaturas do bulbo úmido poderiam ultrapassar regularmente os 35 °C se o mundo passar o limite de aquecimento de 2 °C (…) com o Golfo Pérsico, o Sul da Ásia e a Planície do Norte da China na linha da frente do calor úmido mortal”, dizem eles.

Mas diversas áreas do mundo estão aquecendo em ritmos diferentes. Em um mundo que é, em média, 1,5 °C mais quente, as temperaturas na sua área local podem ter aumentado mais do que isso.

Para explicar isso, Matthews e Raymond estudaram registros de estações meteorológicas individuais ao redor do mundo e descobriram que muitos locais estavam se aproximando mais rapidamente do limiar letal de calor e umidade.

“A frequência de temperaturas severas de bulbo úmido (acima de 31 °C, por exemplo) mais que dobrou em todo o mundo desde 1979, e em alguns dos lugares mais quentes e úmidos da Terra, como a costa dos Emirados Árabes Unidos, as temperaturas de bulbo úmido já passaram 35 °C”, dizem. “O envelope climático está avançando para territórios onde a nossa fisiologia não consegue acompanhar.”

Quanto tempo a humanidade ainda tem?

A extinção de espécies e o calor mortal tornam-se mais prováveis após 1,5 °C. O mesmo acontece com as tempestades catastróficas e o colapso das camadas de gelo.

Para termos a oportunidade de evitar esses horrores, temos de eliminar as emissões de gases de efeito de estufa que aquecem a Terra. O que significa eliminar rapidamente o carvão, o petróleo e o gás, que representam 80% da utilização de energia em todo o mundo.

Quão rápido? De acordo com a última estimativa, publicada em outubro, muito rápido.

“Se a humanidade quiser ter 50% de chance de limitar o aquecimento global a 1,5 °C, só poderemos emitir mais 250 gigatoneladas (bilhões de toneladas métricas) de CO₂”, afirmam os cientistas climáticos e atmosféricos Chris Smith, da Universidade de Leeds, e Robin Lamboll, do Colégio Imperial de Londres. “Isso efetivamente dá ao mundo apenas seis anos para chegar a zero emissões líquidas.”

Jack Marley – Editor de Meio Ambiente e Energia no site The Conversation.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

Freepik A humanidade corre o risco de provocar ondas de calor tão intensas que desafiam a capacidade do corpo humano de se resfriar

