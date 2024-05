ESG Insights Resumo da semana ESG: carros elétricos, mitos e verdades sobre ESG e enchentes no RS

Em respeito às fortes chuvas e tragédias que assolam o estado do Rio Grande do Sul , parte da cobertura semanal do ESG Insights foi dedicada a assuntos relacionados ao tema. O foco se deu nas consequências das mudanças climáticas, alternativas e soluções para as cidades, e o que as empresas tem feito para atuar na causa.

A semana também contou com uma nova discussão e olhar sobre a eletrificação e o processo de descarbonização do país. A entrevista esclareceu algumas críticas sobre os veículos elétricos. Ainda de maneira didática, buscamos desmistificar dúvidas frequentes sobre a pauta ESG e a adoção de critérios mais sustentáveis nas empresas.

Destaques da semana

Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini Enchentes no Rio Grande do Sul foram um dos focos da cobertura

