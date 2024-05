ESG Insights E-bikes são uma forma custosa de reduzir as emissões de carbono, mas promovem saúde

POR CHRISTOPHER R. CHERRY, JOHN MACARTHUR E LUKE JONES

As e-bikes , bicicletas elétricas em português, têm capturado ampla atenção nos Estados Unidos, e por boas razões. Elas são a forma mais eficiente de energia para se locomover de um lugar para outro, proporcionando exercício no processo, e oferecem assistência suficiente ao pedalar em subidas ou contra ventos fortes para torná-las utilizáveis por muitos tipos de ciclistas.

As emissões de gases de efeito estufa das e-bikes são muito menores do que aquelas tanto de carros movidos a gasolina quanto elétricos. Algumas cidades e estados estão incentivando o uso de bicicletas elétricas ao fornecer incentivos para compra, muitas vezes utilizando fundos públicos dedicados à redução das mudanças climáticas.

Atualmente, mais de 100 cidades e estados americanos têm ou planejam lançar programas de incentivo para e-bikes , a maioria financiada por iniciativas de energia ou meio ambiente. No entanto, houve pouca pesquisa sobre a eficácia desses tipos de programas, como projetá-los ou como definir metas.

Estudamos o transporte sob muitos ângulos, incluindo inovação, sustentabilidade e economia. Nosso novo estudo, publicado na revista internacional Transportation Research Part D , investiga a eficácia de vários tipos de incentivos para compra de e-bikes e o investimento necessário para induzir compras adicionais.

Descobrimos que os incentivos realmente estimulam compras adicionais de bicicletas elétricas, mas a um custo relativamente alto em comparação com os benefícios climáticos estreitamente definidos. Constatamos que uma agência pública que utiliza um desconto no ponto de compra teria que distribuir cerca de US$ 4.000 (aproximadamente R$ 20 mil) em incentivos para gerar uma compra adicional de e-bike . Isso ocorre porque mais de 80% das pessoas que compram uma bicicleta eletrônica provavelmente teriam comprado uma mesmo sem o desconto. Para efeito de comparação, são necessários cerca de US$ 30.000 (cerca de R$ 1,5 milhão) em incentivos para induzir a compra de um carro elétrico.

No entanto, as e-bikes oferecem muitos outros benefícios. Elas tornam a mobilidade mais fácil e acessível para muitas pessoas, incluindo adultos mais velhos e pessoas com deficiências. Elas reforçam a necessidade de investimentos em ciclovias e infraestrutura para bicicletas, que geram benefícios econômicos, de segurança e de mobilidade para as cidades. E promovem a saúde ao incentivar o exercício físico. Em nossa visão, cidades e estados devem avaliar os investimentos em incentivos para e-bikes com base nessa ampla gama de benefícios, em vez de focar exclusivamente em um objetivo ambiental estreito.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | X | Facebook

Não apenas uma ferramenta climática

Os incentivos para tecnologias limpas tendem a se concentrar em um resultado específico – geralmente, a redução das emissões de gases de efeito estufa. Isso funciona bem para a maioria das atualizações relacionadas à energia, como a substituição de condicionadores de ar antigos, a melhoria do isolamento térmico em casa e a geração de eletricidade a partir de energia eólica e solar. Os consumidores desejam os serviços que esses dispositivos fornecem – ar fresco, condições confortáveis dentro de casa e eletricidade disponível e acessível. Os novos dispositivos simplesmente oferecem esses bens familiares de forma mais sustentável.

Os incentivos para as bicicletas elétricas são diferentes. Eles convidam as pessoas a adotarem uma nova tecnologia que pode mudar fundamentalmente os padrões de viagem dos beneficiários. Na verdade, embora substituir viagens de carro por viagens de e-bike possa fornecer benefícios climáticos substanciais, eles podem ser menores do que outros benefícios que são menos amplamente medidos. Focar exclusivamente na redução das emissões de gases de efeito estufa substituindo viagens de carro significa fornecer incentivos para pessoas que dirigem mais ou que dirigem os maiores “bebedores” de gasolina.

Mas e quanto aos lares sem carro, usuários de transporte público ou ciclistas? Para eles, as e-bikes podem tornar muito mais fácil viajar na maioria das cidades da América do Norte. Essa mobilidade aumentada poderia proporcionar um maior acesso a empregos, compras ou outros serviços importantes, como cuidados de saúde.

Vale a pena investir em incentivos para e-bikes?

O transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos. Eletrificar o máximo possível é uma estratégia importante para retardar as mudanças climáticas. No entanto, os incentivos para e-bikes – e, de fato, os incentivos para carros elétricos – são maneiras bastante caras de reduzir as emissões.

A importância dos incentivos para as bicicletas elétricas é que elas são boas em substituir viagens de carro e tornar as viagens diárias mais fáceis para pessoas que dependem de outras opções. Essas vantagens proporcionam dois principais tipos de benefícios ao aumentar a posse das bicicletas.

O primeiro conjunto de benefícios vem da substituição de viagens baseadas em carros por viagens de e-bike . Os pesquisadores de transporte pensam em uma troca como essa em termos de quilômetros percorridos por veículos.

Se eu costumava dirigir para o trabalho, mas agora ando de e-bike , muitos benefícios serão proporcionais ao número de quilômetros que agora gasto de bicicleta em vez de carro. Eles incluem redução do congestionamento do tráfego, custos mais baixos de combustível e estacionamento, aumento da atividade física e melhoria da saúde, ar mais limpo e redução das emissões de gases de efeito estufa. Na América do Norte, cerca de 60% das viagens de bicicleta elétrica substituem viagens de carro.

Um segundo conjunto de benefícios vem das melhorias na mobilidade. Esses efeitos são mais complexos de medir. Para muitas pessoas nas cidades dos Estados Unidos que não possuem carros, as opções básicas para se locomover são caminhar, usar transporte público, serviços de transporte por aplicativo como Uber, ou andar de bicicleta convencional. Em quase todos os casos, as e-bikes as levariam para seus destinos mais rapidamente.

Os lares sem carro geralmente têm renda mais baixa e falta de opções de mobilidade. Os incentivos para as e-bikes podem tornar as viagens mais acessíveis e proporcionar às pessoas um melhor acesso a empregos, cuidados de saúde, creches, compras e outros destinos. Tais benefícios provavelmente excedem qualquer contabilidade nominal de gases de efeito estufa desses usuários de transporte.

Os incentivos para compra de bicicletas elétricas são um investimento nos amplos benefícios que elas podem proporcionar. Acreditamos que eles devem ser avaliados em relação aos objetivos coletivos da agência que fornece os incentivos, seja sua missão relacionada a transporte, mobilidade equitativa, saúde pública, desenvolvimento econômico ou proteção ambiental.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Colocar mais pessoas sobre duas rodas

Uma vez que haja concordância de que a e-bike vale a pena ser apoiada por muitas razões, o desafio é como induzir mais o seu uso e realizar esses benefícios.

Descontos ou cupons no ponto de compra são a estratégia mais popular, porque imitam outros incentivos de energia limpa, como aqueles para eletrodomésticos de alta eficiência ou carros elétricos. Nosso estudo constatou que também são a maneira mais eficiente de influenciar o comportamento do consumidor em comparação com outros incentivos de compra, como reembolsos.

Outras estratégias podem ser mais eficazes, mas precisam de pesquisa complementar. Por exemplo, serviços de empréstimos de e-bikes permitem que as pessoas experimentem as bicicletas sem possuí-las. E os empregadores podem fornecer e-bikes aos funcionários para ajudar a incentivar formas mais sustentáveis e acessíveis de ir para o trabalho.

A parceria com organizações comunitárias ou programas locais orientados para a mobilidade pode ser uma maneira eficaz de colocar bicicletas elétricas nas mãos das pessoas que precisam delas e não poderiam pagar de outra forma. E dar aos proprietários de e-bikes mais motivos para usá-las, como pagamentos por andar de bicicleta para o trabalho, pode aumentar o uso e os benefícios subsequentes.

Os incentivos para compra de e-bikes podem ser uma solução climática cara, mas também oferecem outros benefícios importantes. Programas de incentivo cuidadosamente projetados poderiam ajudar muitos residentes urbanos e suburbanos a acessar uma forma mais rápida, saudável e limpa de chegar aonde precisam.

Christopher R. Cherry – Professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos.

John MacArthur – Gerente de Programa de Transporte Sustentável, Centro de Pesquisa e Educação em Transporte, Universidade Estadual de Portland, nos Estados Unidos.

Luke Jones – Professor de Economia da Universidade Estadual de Valdosta, nos Estados Unidos.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês .

Leia mais artigos do ESG Insights.

“E-Bike Launch March 2019” by Austin Transportation and Public Works is marked with Public Domain Mark 1.0. O transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos EUA. Eletrificar é uma estratégia importante para diminuir as mudanças climáticas

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post E-bikes são uma forma custosa de reduzir as emissões de carbono, mas promovem saúde apareceu primeiro em ESG Insights .