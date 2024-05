ESG Insights B3 lança classificação para “ações verdes”

A bolsa de valores B3 anuncia o lançamento da designação especial B3 Ações Verdes. A intenção é destacar as empresas que contribuem para a economia verde. Podem solicitar a classificação as empresas listadas na bolsa que tenham mais de 50% da sua receita bruta anual proveniente de atividades consideradas verdes, mais de 50% dos investimentos e despesas operacionais anuais destinados a tais atividades, além de menos de 5% da receita bruta anual derivada de combustíveis fósseis.

A participação é voluntária e, segundo a B3, foi desenvolvida para incentivas as práticas ESG das empresas.

Metodologia das ações verdes

A metodologia foi baseada nos Green Equities Principles, lançado em 2023 pela World Federation of Exchanges (WFE), federação mundial de bolsas que apoia o desenvolvimento do mercado de capitais por meio de estudos e diretrizes para a elaboração de normativos.

Para receber a designação, a empresa será analisada por uma entidade avaliadora, credenciada pela B3, que vai verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos no regulamento. A avaliação deverá ser atualizada anualmente. As empresas aprovadas terão um ícone oficial B3 Ações Verdes atrelado aos seus ativos.

A designação ações verdes faz parte de um leque de produtos de ESG da B3 , como Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3), Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT), Índice Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM), Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG), Índice de Diversidade (IDIVERSA) além de produtos balcão como títulos temáticos ESG e Crédito de Descarbonização (CBIO).

Foto: Akil_Mazumder/Pexels Ações verdes: para receber a designação, a empresa será analisada por uma entidade avaliadora

