A B3 anunciou suas novas carteiras de ações, incluindo o Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da bolsa, e diversos índices específicos. Entre eles estão dois indicadores de referência no mercado ESG: o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que passa a contar com 78 empresas, e o Índice de Diversidade (IDIV), agora com 53 empresas.

A composição das carteiras passou a vigorar ontem (6/5) e segue válida até 30 de agosto, quando deve ser feita nova revisão.

As ações incluídas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foram Carrefour BR ON (CRFB3), Cyrela Realty ON (CYRE3), Dasa ON (DASA3) e YDUQS Participações ON (YDUQ3). Saíram do índice, nesta revisão, as seguintes ações: Equatorial ON (EQTL3), Wilson Sons ON (PORT3) e Marfrig ON (MRFG3).

No Índice de Diversidade (IDIV), as ações incluídas foram Bradesco ON (BBDC3), Cielo ON (CIEL3), Copel ON (CPLE3), Plano&Plano ON (PLPL3), Santos BRP ON (STBP3), Bradesco PN (BBDC4), Positivo Tec ON (POSI3), Sanepar PN (SAPR4) e TIM ON (TIMS3). Deixam o índice as ações Alupar UNT (ALUP11), Indústrias Romi ON (ROMI3), Auren ON (AURE3), Porto Seguro ON (PSSA3), Even ON (EVEN3) e Grendene ON (GRND3).

Veja a relação de todas as empresas que compõem os dois índices, de acordo com a atualização de maio de 2024.

As 78 empresas do Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3

AESB3 – AES BRASIL

ALOS3 – ALLOS

ABEV3 – AMBEV S/A

AMBP3 – AMBIPAR

ARZZ3 – AREZZO CO

ASAI3 – ASSAI

AURE3 – AUREN

AZUL4 – AZUL

B3SA3 – B3

BPAN4 – BANCO PAN

BBDC4 – BRADESCO

BBAS3 – BRASIL

BRFS3 – BRF SA

BPAC11 – BTGP BANCO

CAML3 – CAMIL

CRFB3 – CARREFOUR BR

CBAV3 – CBA

CCRO3 – CCR SA

CEAB3 – CEA MODAS

CMIG4 – CEMIG

CIEL3 – CIELO

COGN3 – COGNA ON

CSMG3 – COPASA

CPLE6 – COPEL

CSAN3 – COSAN

CPFE3 – CPFL ENERGIA

CYRE3 – CYRELA REALT

DASA3 – DASA

DXCO3 – DEXCO

ECOR3 – ECORODOVIAS

ELET3 – ELETROBRAS

ENAT3 – ENAUTA PART

ENEV3 – ENEVA

EGIE3 – ENGIE BRASIL

FLRY3 – FLEURY

GFSA3 – GAFISA

GRND3 – GRENDENE

NTCO3 – GRUPO NATURA

SOMA3 – GRUPO SOMA

GUAR3 – GUARARAPES

HYPE3 – HYPERA

IGTI11 – IGUATEMI S.A

MYPK3 – IOCHP-MAXION

RANI3 – IRANI

ITSA4 – ITAUSA

ITUB4 – ITAUUNIBANCO

JSLG3 – JSL

KLBN11 – KLABIN S/A

LREN3 – LOJAS RENNER

MDIA3 – M.DIASBRANCO

MGLU3 – MAGAZ LUIZA

BEEF3 – MINERVA

MTRE3 – MITRE REALTY

MOVI3 – MOVIDA

MRVE3 – MRV

NEOE3 – NEOENERGIA

PCAR3 – P.ACUCAR-CBD

PSSA3 – PORTO SEGURO

RADL3 – RAIADROGASIL

RAIZ4 – RAIZEN

RDOR3 – REDE D OR

RAIL3 – RUMO S.A.

SAPR11 – SANEPAR

SANB11 – SANTANDER BR

STBP3 – SANTOS BRP

SRNA3 – SERENA

SIMH3 – SIMPAR

SLCE3 – SLC AGRICOLA

SUZB3 – SUZANO S.A.

VIVT3 – TELEF BRASIL

TIMS3 – TIM

TRPL4 – TRAN PAULIST

UGPA3 – ULTRAPAR

USIM5 – USIMINAS

VAMO3 – VAMOS

VBBR3 – VIBRA

WEGE3 – WEG

YDUQ3 – YDUQS PART

As 53 empresas do Índice de Diversidade (IDIV) da B3

ABCB4 – ABC BRASIL

BRSR6 – BANRISUL

BBSE3 – BBSEGURIDADE

BBDC3 – BRADESCO

BBDC4 – BRADESCO

BRAP4 – BRADESPAR

BBAS3 – BRASIL

AGRO3 – BRASILAGRO

CXSE3 – CAIXA SEGURI

CMIG3 – CEMIG

CMIG4 – CEMIG

CIEL3 – CIELO

CSMG3 – COPASA

CPLE3 – COPEL

CPLE6 – COPEL

CPFE3 – CPFL ENERGIA

CMIN3 – CSNMINERACAO

CURY3 – CURY S/A

DIRR3 – DIRECIONAL

EGIE3 – ENGIE BRASIL

FESA4 – FERBASA

FLRY3 – FLEURY

GGBR4 – GERDAU

GOAU4 – GERDAU MET

RANI3 – IRANI

ITSA4 – ITAUSA

JBSS3 – JBS

JHSF3 – JHSF PART

KEPL3 – KEPLER WEBER

KLBN11 – KLABIN S/A

LAVV3 – LAVVI

POMO4 – MARCOPOLO

LEVE3 – METAL LEVE

BEEF3 – MINERVA

MTRE3 – MITRE REALTY

PETR3 – PETROBRAS

PETR4 – PETROBRAS

PLPL3 – PLANOEPLANO

POSI3 – POSITIVO TEC

SAPR4 – SANEPAR

SANB11 – SANTANDER BR

STBP3 – SANTOS BRP

CSNA3 – SID NACIONAL

TAEE11 – TAESA

TASA4 – TAURUS ARMAS

TGMA3 – TEGMA

VIVT3 – TELEF BRASIL

TIMS3 – TIM

TRPL4 – TRAN PAULIST

UNIP6 – UNIPAR

USIM5 – USIMINAS

VALE3 – VALE

WIZC3 – WIZ CO

