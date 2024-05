ESG Insights Resumo da semana ESG: pejotização, mulheres no trabalho e crise climática

Durante a semana do trabalhador , o ESG Insights deu destaque a temas envolvendo os atuais desafios e conflitos enfrentados por empresas e funcionários. Com impacto dentro e fora do trabalho, os textos exploraram aspectos críticos do modelo de contratação PJ e situações que mulheres enfrentam no dia a dia em suas carreiras.

Além disso, a cobertura também trouxe assuntos como crise climática, transição energética e agronegócio. Confira as publicações da semana. Assine também nossa newsletter .

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: PXHere Semana do trabalhador em foco na cobertura ESG

O post Resumo da semana ESG: pejotização, mulheres no trabalho e crise climática apareceu primeiro em ESG Insights .