ESG Insights Negros, indígenas e grupos minorizados são os mais atingidos pelo aquecimento global

POR FAYOLA HELEN JACOBS, CANDIS CALLISON E ELIZABETH MARINO

No final de 2023, o governo dos Estados Unidos lançou sua quinta Avaliação Nacional do Clima (NCA, sigla em inglês). A NCA é uma síntese semirregular dos impactos das mudanças climáticas nos Estados Unidos, e a quinta avaliação foi notável por ser a primeira a incluir um capítulo sobre sistemas sociais e justiça.

Baseada em décadas de pesquisa em ciências sociais sobre mudanças climáticas, a quinta NCA lida com duas verdades que estão cada vez mais sendo consideradas nas conversas populares e acadêmicas nos EUA.

A primeira é que as mudanças climáticas têm o potencial de agravar os resultados de saúde, sociais e econômicos para comunidades negras, indígenas e outras pessoas não brancas e de baixa renda. A segunda é que os sistemas sociais e instituições – incluindo estruturas governamentais, culturais, espirituais e econômicas – são os únicos lugares onde a adaptação e mitigação podem ocorrer.

Apenas precisamos comparar as taxas de mortalidade da pandemia de covid-19 desagregadas por raça, renda e outros eixos de desigualdade para reconhecer que não estamos todos no mesmo barco, apesar de enfrentarmos a mesma tempestade. Hoje, raça e renda também preveem quem provavelmente será permanentemente deslocado após um grande furacão – e a realocação forçada pode ter impactos negativos em indivíduos e comunidades por gerações.

Entender como os sistemas sociais existentes influenciam e são influenciados pelas mudanças climáticas é fundamental não apenas para retardar os efeitos de um planeta cada vez mais aquecido, mas também para garantir que a transição da sociedade para um novo mundo seja justa.

E não há dúvida de que estamos de fato enfrentando um novo mundo.

Não estamos nos movendo rápido o suficiente

Décadas de pesquisa científica mostraram que mudanças climáticas cada vez mais devastadoras e rápidas estão à nossa frente, incluindo furacões mais intensos, secas e inundações.

Nossos níveis recentes de consumo de recursos – especialmente no Norte Global e em países com grandes economias em desenvolvimento – são insustentáveis. Para ser claro, o mundo está respondendo a esses riscos, com os Estados Unidos sozinhos alcançando uma redução de 13% nas emissões anuais de gases de efeito estufa entre 2005 e 2019, mas essas respostas não são boas o suficiente.

É responsabilidade dos cientistas sociais – os cientistas encarregados de estudar a sociedade humana e as relações sociais em toda a sua complexidade – questionar o porquê.

O que torna tão difícil virar o jogo e promover mudanças são as questões éticas, culturais, econômicas e simbólicas em jogo no mundo. Por que nós – indivíduos, sociedades, culturas e nações – parecemos principalmente incapazes de reduzir as emissões nos ritmos necessários para salvar a nós mesmos e ao nosso planeta?

Essas são questões que só podem ser parcialmente respondidas por novas informações e tecnologias desenvolvidas por cientistas físicos e engenheiros. Também precisamos entender como os seres humanos se comportam. Ter novas tecnologias importa pouco se você não entender também como são tomadas as decisões sociais, econômicas e políticas – e como certos grupos são capazes de desenvolver hábitos em torno de taxas mais baixas de emissões e consumo.

Sabemos que sistemas desiguais criam riscos e capacidades de resposta distribuídas de forma desigual. Por exemplo, a escala de intensidade de um furacão é menos preditiva de suas taxas de mortalidade do que as condições socioeconômicas dentro do país onde a tempestade atinge o continente. Compreender essas dinâmicas é a única maneira de responder às mudanças climáticas de forma que não fortaleça tendências profundas em direção a paisagens de vulnerabilidade racistas, sexistas e classistas.

Empoderando mudanças reais

Reconhecer que desastres e interrupções climáticas têm o potencial de piorar a desigualdade também significa que temos a oportunidade de fazer melhor.

Existem uma variedade de resultados que podem surgir de desastres relacionados ao clima, com um vasto inventário do que é possível. Há, também, exemplos esperançosos que apontam para colaborações ricas e resolução de problemas. Por exemplo, Tulsa, no estado de Oklahoma, foi a cidade mais frequentemente inundada nos EUA das décadas de 1960 a 1980, mas uma coalizão de cidadãos preocupados se uniu ao governo da cidade para criar um plano de gerenciamento de planície de inundação que serve de modelo para outras cidades.

Em outro exemplo: comunidades indígenas ao redor dos EUA têm alguns dos planos mais proativos para adaptação às mudanças climáticas, apesar de histórias de perseguição, roubo e exploração violenta.

Há um ditado que diz: “se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”. Não se engane, as mudanças climáticas são o problema mais urgente do nosso tempo. No entanto, agir rapidamente e descuidadamente só servirá para reforçar as desigualdades sociais, econômicas, políticas e ambientais existentes.

Em vez disso, devemos buscar outras formas de estar no mundo. Podemos reparar e recriar nossos relacionamentos com a Terra e o consumo que nos trouxe até esse ponto. Podemos prestar atenção e ouvir os povos indígenas ao redor do mundo e outros que cuidam dessa terra há milênios.

Devemos ser mais criativos com nossas soluções e comprometidos em garantir que todos, não apenas alguns privilegiados, possam viver em um mundo melhor do que aquele em que nasceram. Abordagens tecnológicas sozinhas não alcançarão esse objetivo. Para construir um mundo melhor, precisamos das ciências sociais.

Fayola Helen Jacobs – Professora assistente de Planejamento Urbano na Universidade de Minnesota, Estados Unidos.

Candis Callison – Professora associada na Escola de Políticas Públicas e Assuntos Globais e Instituto de Estudos Indígenas Críticos, Universidade da Colúmbia Britânica, Canadá.

Elizabeth Marino – Professora associada de Antropologia da Universidade Estadual de Oregon, Estados Unidos.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês.

