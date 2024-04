ESG Insights Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 29/4

Programação semanal repleta de cursos, eventos e premiações ESG . Veja o que tem de novo na agenda e saiba como se participar. Assine também nossa newsletter semanal para ficar informado das novidades.

Mande sua sugestão de cursos ou eventos sobre ESG para esginsights@crosscontent.com.br .

Agenda de eventos e premiações ESG

Hub Conexão Criativa

O Hub visa fomentar um ecossistema de inovação e sustentabilidade para a moda e o design nacional, enaltecendo as novas tecnologias, o design e o artesanato de empreendedores brasileiros. Dias 9 e 10 de julho, no Rio Grande do Sul. Inscrições até 30/4.

Café da Manhã Consciente

Evento conta com a presença de especialista em sustentabilidade e oferece uma oportunidade prática para explorar conceitos como liderança, engajamento e a relação entre impacto e lucro. Dia 30/4, às 8h30, no Cubo Itaú, em São Paulo. Inscreva-se.

Semana Internacional de Coaching

Encontro traz debates sobre IA, conflitos geracionais, diversidade, inclusão, entre outros temas, por meio de painéis com especialistas nacionais e internacionais. Formato híbrido e tradução para o português. Dias 13 a 19 de maio, inscreva-se.

7º Prêmio Academia Assaí

Intuito é fomentar o empreendedorismo e reconhecer pequenos empreendedores do setor alimentício, tornando seus negócios mais estruturados e prósperos. Inscrições até 15/5.

10º Prêmio de Sustentabilidade

Objetivo é valorizar empresas do setor de transporte de carga que busquem reduzir os impactos ambientais de suas atividades, colaborar com o desenvolvimento econômico e social, e prezem pela segurança viária e do trabalho. Inscrições até 7/6.

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Agenda de cursos sobre ESG

Mercados Emergentes – Como Fazer Negócios

Webinar compreende a dinâmica de negócios com os mercados emergentes, suas características e oportunidades de desenvolvimento de negócios, desenvolvendo habilidades para a construção de presença profissional. Inscrições até 30/4.

Governança e Inovação Pública

Curso de seis meses que busca capacitar líderes e dirigentes latino-americanos e caribenhos em gestão pública, inovação e governança. Inscrições até 2/5.

Edital Povos Indígenas Lutando por Justiça Climática

Tem como objetivo fortalecer os povos indígenas na luta por justiça climática e direitos socioambientais. A ideia é apoiar 25 projetos que visam lutar pelos direitos humanos e territoriais desses povos no contexto da crise climática. Inscrições até 7/5.

Treinamento: Energia Renovável

Aulas presenciais sobre matriz energética, CO2, energia renovável, biomassa, aproveitamento energético de resíduos e muito mais. Tudo sob o viés das práticas ESG. Dias 7 e 8 de maio, às 8h30, em São Paulo. Inscreva-se.

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Freepik Oportunidades no mundo ESG

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O post Agenda ESG: cursos e eventos da semana – 29/4 apareceu primeiro em ESG Insights .