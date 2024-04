ESG Insights Resumo da semana ESG: descarbonização, jovem aprendiz, mudanças climáticas e ESG

Acompanhando o debate crescente sobre os biocombustíveis e a eletrificação dos veículos em todo o mundo, o ESG Insights trouxe destaque para o tema com especialista no assunto. Além disso, a semana também contou com assuntos como a baixa contratação de jovens aprendizes por parte das empresas, mudanças climáticas, práticas ESG – ou a falta delas – e atualizações sobre a CPI da Braskem. Veja o que foi publicado. Assine também nossa newsletter semanal .

Acompanhe o ESG Insights nas redes sociais: Instagram | LinkedIn | Facebook

Destaques da semana

Newsletter ESG Insights – Grátis: receba um resumo semanal de notícias no seu e-mail .

Foto: Freepik Contexto brasileiro de descarbonização foi foco das discussões no ESG Insights

O post Resumo da semana ESG: descarbonização, jovem aprendiz, mudanças climáticas e ESG apareceu primeiro em ESG Insights .