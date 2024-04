ESG Insights Estudo relaciona microplásticos a problemas de saúde humana

POR MARK PATRICK TAYLOR E SCOTT P. WILSON

Um estudo recente publicado na prestigiosa revista New England Journal of Medicine relacionou os microplásticos com risco para a saúde humana.

O estudo envolveu pacientes na Itália que tinham uma condição chamada de placa de ateroma na artéria carótida, ou seja, a placa se acumula nas artérias, potencialmente bloqueando o fluxo sanguíneo. Os pesquisadores analisaram amostras de placa desses pacientes.

Eles descobriram que aqueles com placa de artéria carótida que tinham microplásticos e nanoplásticos sofriam um risco maior de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou morte, em comparação com pacientes com placa de artéria carótida que não tinham micro ou nanoplásticos detectados em suas amostras de placa.

Importante ressaltar que os pesquisadores não encontraram que os micro e nanoplásticos causavam o maior risco, apenas que estava correlacionado com ele.

Então, o que devemos fazer com essas novas descobertas? E como elas se encaixam com as evidências mais amplas sobre os microplásticos em nosso ambiente e em nossos corpos?

O que são microplásticos?

Microplásticos são partículas de plástico com menos de 5 milímetros de diâmetro. Os nanoplásticos têm menos de 1 micron de tamanho (1.000 micra equivalem a 1 milímetro). As classificações precisas de tamanho ainda são motivo de debate.

Microplásticos e nanoplásticos são criados quando produtos do dia a dia – incluindo roupas, embalagens de alimentos e bebidas, móveis, sacolas plásticas, brinquedos e produtos de higiene – se degradam. Muitos produtos de cuidados pessoais contêm microplásticos na forma de microesferas.

O plástico também é amplamente utilizado na agricultura e pode se degradar ao longo do tempo em microplásticos e nanoplásticos.

Essas partículas são compostas por polímeros comuns, como polietileno, polipropileno, poliestireno e cloreto de polivinila. O constituinte químico do cloreto de polivinila, o cloreto de vinila, é considerado carcinogênico pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

É claro que o risco real de dano depende do seu nível de exposição. Como os toxicologistas costumam dizer, é a dose que faz o veneno, então precisamos ter cuidado para não interpretar em excesso as pesquisas emergentes.

Uma análise mais detalhada do estudo

Este novo estudo no New England Journal of Medicine foi realizado com um pequeno grupo, inicialmente composto por 304 pacientes. No entanto, apenas 257 completaram a parte de acompanhamento do estudo 34 meses depois.

O estudo teve várias limitações. A primeira é que os resultados estavam relacionados apenas a pacientes assintomáticos submetidos à endarterectomia carotídea (um procedimento para remover a placa da artéria carótida). Isso significa que os resultados podem não ser aplicáveis à população em geral.

Os autores também apontam que, embora a exposição a microplásticos e nanoplásticos provavelmente tenha aumentado nas últimas décadas, as taxas de doenças cardíacas têm diminuído.

Dito isso, o fato de tantas pessoas no estudo terem níveis detectáveis de microplásticos em seus corpos é notável. Os pesquisadores encontraram níveis detectáveis de polietileno e cloreto de polivinila (dois tipos de plástico) em placa carotídea excisada de 58% e 12% dos pacientes, respectivamente.

Esses pacientes tinham mais probabilidade de serem homens mais jovens com diabetes ou doenças cardíacas e histórico de tabagismo. Não houve diferença substantiva na localização dos pacientes.

Os marcadores de inflamação nas amostras de placa estavam mais elevados em pacientes com níveis detectáveis de microplásticos e nanoplásticos em comparação com aqueles sem.

E, então, há a descoberta principal: pacientes com microplásticos e nanoplásticos em sua placa tinham um risco maior de ter o que os médicos chamam de “evento de ponto final primário” (ataque cardíaco não fatal, acidente vascular cerebral não fatal ou morte por qualquer causa) do que aqueles que não apresentavam microplásticos e nanoplásticos em sua placa.

Os autores do estudo observam que seus resultados “não provam causalidade”.

No entanto, seria negligente não ser cauteloso. A história da saúde ambiental está repleta de exemplos de substâncias inicialmente consideradas suspeitas que evitaram regulamentação adequada devido ao que o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos se refere como “pressuposição de produtos químicos não testados”. Essa pressuposição surge quando não há pesquisa demonstrando efeitos adversos, o que torna desnecessária ação regulatória.

Em geral, mais pesquisas são necessárias para descobrir se os microplásticos causam danos à saúde humana. Até que essa evidência exista, devemos adotar o princípio da precaução. A ausência de evidências não deve ser considerada como evidência de ausência.

Ação global e local

A exposição a microplásticos em nossos ambientes domésticos, de trabalho e ao ar livre é inevitável. Governos em todo o mundo começaram a reconhecer que devemos intervir.

O Tratado Global de Plásticos será promulgado por 175 nações a partir de 2025. Ele é projetado, entre outras coisas, para limitar a exposição global a microplásticos. Os ônus são maiores especialmente em crianças e particularmente naquelas de nações de baixa e média renda.

Na Austrália, a legislação que acaba com o uso único de plásticos ajudará. Da mesma forma, a ampliação dos esquemas de depósito de recipientes que incluem garrafas plásticas também contribuirá.

A poluição por microplásticos é uma área que requer uma abordagem colaborativa entre pesquisadores, sociedades civis, indústria e governo. Acreditamos que a formação de um “conselho nacional de microplásticos” ajudaria a formular e coordenar estratégias para enfrentar esse problema.

Pequenas coisas importam. Ações pequenas por indivíduos também podem se traduzir em benefícios ambientais e para a saúde humana significativos no geral.

Escolher materiais naturais, tecidos e utensílios que não sejam feitos de plástico e descartar os resíduos de maneira cuidadosa e apropriada – incluindo a reciclagem sempre que possível – é útil.

Mark Patrick Taylor – Cientista Ambiental Chefe, EPA Victoria; Professor Honorário na Escola de Ciências Naturais da Universidade Macquarie, Austrália.

Scott P. Wilson – Diretor de Pesquisa do Projeto de Avaliação de Microplásticos da Austrália (AUSMAP); Pesquisador Sênior Honorário na Escola de Ciências Naturais da Universidade Macquarie, Austrália.

Este texto foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Foto: “Microplastic” by Oregon State University is licensed under CC BY-SA 2.0. O Tratado Global de Plásticos será promulgado por 175 nações a partir de 2025.

O post Estudo relaciona microplásticos a problemas de saúde humana apareceu primeiro em ESG Insights .