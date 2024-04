ESG Insights Energia renovável não é apenas boa para o clima: também é para a economia

POR DEBORAH DE LANGE

À medida que a crise climática se agrava, há escolhas urgentes e difíceis que precisam ser tomadas para reduzir drasticamente nossas emissões de carbono antes que mais danos irreparáveis sejam causados.

Muitos argumentaram que a indústria de energia precisa mudar para reduzir as emissões de carbono, mas uma preocupação que permanece é a consequência que isso terá na prosperidade econômica.

As discussões variam entre grupos de interesse. Precisamos substituir completamente a indústria de combustíveis fósseis pela indústria de energia renovável o mais rápido possível? Devemos gradualmente eliminar os combustíveis fósseis enquanto fazemos substituições limpas e renováveis? Ou devemos continuar com uma poderosa indústria de combustíveis fósseis enquanto crescemos em paralelo uma indústria renovável?

Como essas diferentes escolhas poderiam impactar nossas economias parece incerto, e é essa falta de clareza que abre espaço para discussões frustrantes. Na recente cúpula climática COP28, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente da conferência chocantemente afirmou que não há “ciência” por trás de qualquer decisão de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis de nossos sistemas de energia – uma declaração que ele posteriormente afirmou ter sido “interpretada erroneamente”.

Minha recente pesquisa examina opções de reestruturação da indústria de energia para uma transição verde para energia renovável sob uma perspectiva econômica.

Embora a análise econômica seja útil, ela não é suficiente por si só para tomar essas decisões importantes. Portanto, minha pesquisa também se baseia na sustentabilidade, que envolve considerar as condições enfrentadas pelas futuras gerações, e em um conceito conhecido como equifinalidade, que nos lembra a manter nossas mentes abertas para muitas abordagens possíveis que possam satisfazer os mesmos objetivos.

Inovação em energia renovável e PIB

Minha pesquisa indica que a inovação em energia renovável contribui para um Produto Interno Bruto (PIB) mais elevado. Contrariamente a algumas crenças comuns, uma transição limpa é, e tem sido por pelo menos uma década, boa para a economia – mesmo em estágios anteriores de seu desenvolvimento.

Meus achados também sugerem que o apoio do governo e da indústria à indústria de combustíveis fósseis afeta negativamente a inovação em energia renovável de um país. As duas indústrias não são compatíveis.

Quando a indústria de combustíveis fósseis investe em si mesma, também parece melhorar o PIB, o que cria confusão sobre a melhor maneira de garantir prosperidade econômica enquanto se transita para energia limpa.

Mas esse investimento, frequentemente feito por meio de lobby, apenas prolonga a existência da indústria de combustíveis fósseis ao excluir a competição das energias renováveis. Isso cria uma falsa dicotomia entre a redução de emissões e a melhoria do PIB, quando, na verdade, a inovação limpa pode alcançar ambos simultaneamente.

Minha pesquisa indica que a inovação limpa fortalece a economia e reduz as emissões. Se quisermos reforçar esse duplo progresso, em vez de aceitar compensações, precisamos parar de apoiar a indústria de combustíveis fósseis, que visa retardá-lo.

Ajudando a energia renovável a prosperar

Economicamente falando, a indústria de combustíveis fósseis está impactando negativamente o bem-estar do consumidor ao manter preços mais altos do que o necessário devido à competição limitada. Isso, por sua vez, aumenta o PIB por meio de lucros inflacionados, subsidiando uma indústria poluente já dominante, reduzindo a inovação limpa e atrasando o progresso mais limpo – obviamente não é a maneira de desenvolver uma economia saudável.

Na verdade, o PIB não é uma medida de padrão de vida ou de competitividade inovadora. Para enfrentar a inflação e a crise do custo de vida, devemos promover mais competição entre as indústrias. Esse é um tipo mais produtivo de capitalismo que traz benefícios mais amplos para todos nós, incluindo mais inovação, preços mais baixos e melhores produtos para mercados domésticos e de exportação.

Subsídios governamentais que impulsionam a indústria de combustíveis fósseis prejudicam o bem-estar do consumidor e a transição para energia limpa. Alguns exemplos incluem subsídios para financiar mais tecnologia de captura e armazenamento de carbono e o uso de energia fóssil em sistemas de armazenamento de hidrogênio.

Em vez de financiar esses subsídios retrocessivos, os governos devem implementar impostos sobre a poluição, ao mesmo tempo que apoiam a inovação em energia renovável.

Minha pesquisa demonstra que os impostos sobre a poluição funcionam bem com as capacidades de inovação limpa. Apoiar a pesquisa e a inovação em energia renovável e utilizar um imposto sobre o carbono como ferramenta pode impulsionar os benefícios econômicos da transição para energia limpa.

Os resultados do meu trabalho sugerem que uma economia robusta está relacionada à reestruturação da indústria para que a inovação em energia renovável possa prosperar. Deve ser dada prioridade à promoção de novas descobertas científicas na inovação em energia limpa, ao mesmo tempo em que se reduz formações e organizações industriais não competitivas, como oligopólios de combustíveis fósseis e associações industriais.

Tomando decisões com o futuro em mente

Aumentar a conscientização e compreensão pública sobre os jogos da indústria de combustíveis fósseis é uma maneira de acelerar a mudança. É importante reconhecer que indústrias em diferentes estágios do ciclo de vida contribuem para a economia de maneiras diferentes.

Uma indústria emergente mais recente, com empreendedores determinados, como a da energia renovável, investe em inovação para criar valor. Por outro lado, uma indústria em declínio adota estratégias de fim de jogo, como se envolver em atividades autopromocionais, para manter sua posição existente e criar barreiras à entrada de novas indústrias.

No entanto, o bem-estar do consumidor aumenta com a competição, não com a colusão. A análise econômica não é suficiente por si só para a tomada de decisões nessa área, porque resultados econômicos positivos podem ser gerados por diferentes tipos de estratégias que apoiam os objetivos do ciclo de vida da indústria.

As decisões de política governamental devem ser tomadas com base em análises econômicas, juntamente com critérios de sustentabilidade mais amplos. Ignorar o argumento da equifinalidade e voltar às discussões sobre substituir o carvão pelo gás como uma ponte só garante que os combustíveis fósseis permaneçam em uso por pelo menos outra geração de infraestrutura.

As comunidades devem aplicar lentes de sustentabilidade e equifinalidade à tomada de decisões, entendendo que existem muitos meios possíveis para alcançar um fim. Por exemplo, se uma comunidade tem preocupações específicas sobre um tipo de sistema de energia renovável, ela deve explorar opções alternativas de energia limpa em vez de recorrer automaticamente aos combustíveis fósseis.

Um público educado deve rejeitar argumentos simplistas e unilaterais e entender que geralmente existem soluções mais sutis para os problemas apoiadas por análises baseadas em evidências. Ao abraçar uma abordagem mais holística, podemos desenvolver sociedades mais sustentáveis, abrindo possibilidades de energia renovável.

Deborah de Lange – Professora associada de Estudos de Gestão Global na Universidade Metropolitana de Toronto, no Canadá.

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original em inglês .

Foto: Freepik Inovação em energia renovável contribui para um PIB mais elevado.

