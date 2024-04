ESG Insights O que são normas ISO e como elas podem fortalecer as práticas ESG

POR PIETRA BASTOS

Se você está implementando as práticas ESG na sua empresa pela primeira vez, certamente já se deparou, ou ainda vai se deparar, com as normas ISO. ISO significa International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização, em português), uma entidade que desenvolve padrões globais de referência para impulsionar empresas e auxiliá-las na gestão de áreas específicas, como práticas ambientais e de responsabilidade social.

As normas ISO podem complementar e fortalecer a agenda ESG de uma organização, assim como ser o ponto de partida para quem está começando a jornada. Algumas também estão conectadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Redução de custo, eficiência, segurança e reconhecimento

Existem mais de 80 padronizações sobre os mais diversos tipos de área de gestão empresarial. No Brasil, quem distribui as normas técnicas ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Para ter acesso às normas ISO as empresas têm de comprá-las, mas nem todas possuem certificado.

Seguir as práticas de uma ISO traz diversos benefícios a uma empresa. Dependendo da norma, ela pode proporcionar redução de custos, eficiência no trabalho, segurança e evitar desperdícios. Além disso, ter um certificado garante uma boa reputação ao negócio, mostrando aos clientes que podem confiar no serviço ou no produto.

Hoje grandes empresas exigem que seus fornecedores tenham determinadas certificações, segundo Jefferson Kiyohara, diretor de Forensics & Integrity, Compliance e ESG da Protiviti.

Caso uma organização siga alguma norma e tenha a possibilidade de ser certificada, não adianta só comprar – ela precisa passar por um processo antes.

Uma empresa especializada em certificação avalia se a organização cumpre todas as práticas da norma e fornece por meio de um órgão (a ABNT, no caso do Brasil) o certificado. Por outro lado, a organização também tem a opção de seguir as práticas da norma e não ser certificada.

A ISO pode complementar as práticas ESG da empresa

Existem normas ISO voltadas para cada uma das três frentes ESG. Em social, se relaciona a norma 45001, de saúde e segurança ocupacional. Em governança, há a norma 27001, de segurança da informação. Já em ambiental, há a norma 50001, de gestão de consumo de energia (c onheça mais no fim do texto ) .

Mas é preciso considerar que, por mais que uma ISO seja um padrão global, ela é apenas uma orientação, considera Kiyohara. Por isso, a empresa precisa adaptá-la de acordo com as suas necessidades e as particularidades de mercado e cultura nos quais está inserida.

“Por exemplo, dentro das ISO 37301, de Programa de Compliance, e 37001, de Gestão de Suborno, você precisa fazer um mapeamento de riscos. As normas vão te dar diretrizes gerais e sinalizar outras ISO que falam disso. Vão ter várias metodologias, mas não necessariamente você precisa usar todas elas”, Kiyohara explica.

ABNT PR 2030: primeira norma ESG no Brasil

Outro ponto que as padronizações podem ajudar no ESG de uma organização é na construção do relatório de sustentabilidade. Kiyohara recomenda a ABNT PR 2030, que é a primeira norma referência em ESG no Brasil.

O documento tem como função orientar empresas que querem incorporar os três pilares ESG (ambiental, social e de governança). Ele explica conceitos e oferece materiais como estratégias, modelo de avaliação e exemplos de práticas que podem ser seguidas.

A norma é dividida nos três eixos ESG e em temas e critérios. No tema Mudanças Climáticas, por exemplo, são estabelecidos como critérios mitigação de emissões de gases, eficiência energética e adaptação climática. Já Práticas de Controle e Gestão indica condutas como gestão de riscos, privacidade de dados pessoais e auditorias internas e externas.

A ABNT PR 2030 não possui certificado.

Normas ISO que fortalecem a agenda ESG

Confira algumas normas ISO que podem fortalecer as práticas ESG do seu empreendimento:

Série de normas ISO 9000 – Diretrizes para otimizar a gestão de qualidade de produtos e serviços da empresa. A série é formada pelas normas ISO 9001 , 9004 e 19011 .

– Diretrizes para otimizar a gestão de qualidade de produtos e serviços da empresa. A série é formada pelas , e . Série de normas ISO 14000 – Conjunto de normas para a criação de uma gestão ambiental responsável. É composta pelas normas ISO 14001 , 14004 , 14010 , 14020 , 14031 , 14040 e Guia ISO .

– Conjunto de normas para a criação de uma gestão ambiental responsável. É composta pelas , , , , , e . Norma ISO 26000 – Orientações de responsabilidade social sobre como tomar decisões considerando os impactos causados na sociedade e no meio ambiente.

– Orientações de responsabilidade social sobre como tomar decisões considerando os impactos causados na sociedade e no meio ambiente. Norma ISO 45001 – Orienta organizações na gestão de saúde e segurança ocupacional, a fim de promover um local de trabalho seguro e saudável para seus colaboradores.

– Orienta organizações na gestão de saúde e segurança ocupacional, a fim de promover um local de trabalho seguro e saudável para seus colaboradores. Norma ISO 50001 – Estabelece práticas e políticas para consumo de energia. Para entrar nos padrões da norma, a empresa deverá implementar um Sistema de Gestão de Energia (SGE).

– Estabelece práticas e políticas para consumo de energia. Para entrar nos padrões da norma, a empresa deverá implementar um Sistema de Gestão de Energia (SGE). Norma ISO 37301 – Instruções para adotar um sistema de gestão de compliance. Pode ser complementada pela norma ISO 37001 , que orienta práticas antissuborno e anticorrupção.

– Instruções para adotar um sistema de gestão de compliance. Pode ser complementada pela , que orienta práticas antissuborno e anticorrupção. Norma ISO 27001 – Fornece instruções para combater riscos e gerenciar a segurança da informação e propriedade intelectual da organização.

Mais informações nos sites da ISO (em inglês) e da ABNT .

